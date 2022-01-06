06.01.2022 21:54 Дмитрий Колоней

Смертельный удар в шею: под Харьковом задержан убийца (фото)

Под Харьковом 20-летний злоумышленник оперативно пойман полицией.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, утром 6 января к богодуховским стражам порядка обратилась женщина, обнаружившая страшную находку - тело своего убитого сына. 38-летний мужчина умер от раны в шею. В доме не оказалось и его мобильного телефона.

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Выяснилось, что убийцей может быть 20-летний знакомый убитого, ранее судимый и неделю назад вышедший из тюрьмы. На его поиски был ориентирован личный состав ГУНП в Харьковской области и других областей Украины. В течение четырех часов преступник, прятавшйся в Харькове, был пойман. Он признался, что 3 января 2022 года вечером в гостях у знакомого мужчины распивали спиртные напитки. Между ними возник конфликт, он схватил кухонный нож и ударил в шею хозяина, от чего тот скончался. Телефон и нож выбросил по дороге.

Идет расследование дела о преднамеренном убийстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения правонарушителю и объявлении ему о подозрении. Виновному светит до 15 лет за решеткой.

Напомним, ранее мы писали о поимке преступника, который убил своего знакомого в селе Огульцы и скрылся.