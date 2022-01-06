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06.01.2022  21:54   Дмитрий Колоней

Смертельный удар в шею: под Харьковом задержан убийца (фото)

Под Харьковом 20-летний злоумышленник оперативно пойман полицией.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, утром 6 января к богодуховским стражам порядка обратилась  женщина, обнаружившая страшную находку - тело своего убитого сына. 38-летний мужчина умер от раны в шею. В доме не оказалось и его мобильного телефона.
 
 
Выяснилось, что убийцей может быть 20-летний знакомый убитого, ранее судимый и неделю назад вышедший из тюрьмы. На его поиски был ориентирован личный состав ГУНП в Харьковской области и других областей Украины. В течение четырех часов преступник, прятавшйся в Харькове, был пойман. Он признался, что 3 января 2022 года вечером в гостях у знакомого мужчины распивали спиртные напитки. Между ними возник конфликт, он схватил кухонный нож и ударил в шею хозяина, от чего тот скончался. Телефон и нож выбросил по дороге.
 
Криминал Харьковщина: Зарезал 38-летнего знакомого 20-летний рецидивист
 
Идет расследование дела о преднамеренном убийстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения правонарушителю и объявлении ему о подозрении. Виновному светит до 15 лет за решеткой. 
 
Напомним, ранее мы писали о поимке преступника, который убил своего знакомого в селе Огульцы и скрылся.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, труп, харьков, смерть
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