16.12.2021 18:29 Дмитрий Колоней

В Харькове в огне пожара погибла пожилая женщина (фото)

Пламя вспыхнуло в харьковской высотке.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ГУ ГСЧС, трагедия разыгралась на Алексеевке. Информация о пожаре поступила к огнеборцам 16 декабря 2021 года в 15:04. Позвонившие на номер «101» вызывали пожарных к двенадцатиэтажному жилому дому по улице Ахсарова, 17. Здесь загорелась квартира на восьмом этаже.

На место были направлены два отделения ГСЧС на автоцистернах и одно на автолестнице. Прибывшие спасатели выяснили, что в комнате квартиры горели домашние вещи, а огонь охватил около 5 квадратных метров.

На пожарище было обнаружено тело женщины 1942 года рождения. В 15:40 огонь был локализован, а в 15.58 - ликвидирован. Причина возникновения пожара выясняется.