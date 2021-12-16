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16.12.2021  18:29   Дмитрий Колоней

В Харькове в огне пожара погибла пожилая женщина (фото)

Пламя вспыхнуло в харьковской высотке.

Пожар Харьков: Погибла 79-летняя женщина в огне пожара по улице Ахсарова, 17
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, трагедия разыгралась на Алексеевке. Информация о пожаре поступила к огнеборцам 16 декабря 2021 года в 15:04.  Позвонившие на номер «101»  вызывали пожарных к двенадцатиэтажному жилому дому по улице Ахсарова, 17. Здесь загорелась квартира на восьмом этаже.
 
 
На место были направлены два отделения ГСЧС на автоцистернах и одно на автолестнице.  Прибывшие спасатели выяснили, что в комнате квартиры горели домашние вещи, а огонь охватил около 5 квадратных метров.
 
Пожар Харьков: Погибла 79-летняя женщина в огне пожара по улице Ахсарова, 17
 
На пожарище было обнаружено тело женщины 1942 года рождения. В 15:40 огонь был локализован, а в 15.58 - ликвидирован. Причина возникновения пожара выясняется.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом с 8 этажа сорвалась кабина лифта с ребенком.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, смерть, харьков, алексеевка, труп, сгорела женщина
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