25.01.2022 05:59 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 25 января

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.





Погоду в Харькове определяет ложбина циклона с центром над Черноморско-Кавказским регионом. Ожидается морозная и снежная погода. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 25 января

Утром пасмурно, вероятность осадков 19%. Температура воздуха -10°...-8°C (ощущается как -15°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 14%. Температура воздуха -6°...-7°C (ощущается как -11°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 12%. Температура воздуха -8°...-9°C (ощущается как -8°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидается благоприятная космическая погода. Магнитные бури не возникнут.



Народные приметы. Если в этот день шел снег, то лето ожидали дождливое, если было морозно и ясно — лето обещало быть теплым, а год — плодородным: «Если снегопад — летом дождик част».



А вот теплая метель и «гнилой» (южный) ветер были нежеланными явлениями в этот день, поскольку указывали на неурожай и засуху.