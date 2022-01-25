Прогноз погоды в Харькове на вторник, 25 января

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Погоду в Харькове определяет ложбина циклона с центром над Черноморско-Кавказским регионом. Ожидается морозная и снежная погода. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 19%. Температура воздуха -10°...-8°C (ощущается как -15°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 14%. Температура воздуха -6°...-7°C (ощущается как -11°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 12%. Температура воздуха -8°...-9°C (ощущается как -8°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидается благоприятная космическая погода. Магнитные бури не возникнут.
Народные приметы. Если в этот день шел снег, то лето ожидали дождливое, если было морозно и ясно — лето обещало быть теплым, а год — плодородным: «Если снегопад — летом дождик част».
А вот теплая метель и «гнилой» (южный) ветер были нежеланными явлениями в этот день, поскольку указывали на неурожай и засуху.
Огромная вера в себя. Все это позволит добиться успеха в самостоятельной деятельности, а также в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
25 января в народе празднуют Татьянин день.
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