26.10.2021 08:00

26 октября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно 26 октября отмечается добрый праздник – День приятных неожиданностей.

Привнести нотку радости в осенние будни способны пусть маленькие, но приятные сюрпризы. И День приятных неождиданностей создан как раз для этого – делать «приятности» окружающим: даже малознакомым и без особого повода.

Также в этот день…

26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.



1842 – родился Василий Верещагин, живописец, знаменитый художник-баталист. До Верещагина войну изображали на полотнах в духе победных реляций – как череду парадов и подвигов, а на его полотнах зритель увидел ее таковой, какая она на самом деле.



1863 – в Женеве образован Международный Красный Крест.



1863 – в лондонской «Таверне вольных каменщиков» представители одиннадцати столичных футбольных клубов учредили Ассоциацию – первый в мире футбольный союз. Первым делом она определила правила игры, и с тех пор болельщики уже не путали футболистов с регбистами. Собравшиеся футбольные джентльмены выработали свод правил, состоящий из 13 пунктов, которые были во многом близки к действующим и поныне.



1880 – родился Андрей Белый, поэт и прозаик, сын профессора Московского университета. В 20-летнем возрасте выпускник физмата знакомится и сближается с Александром Блоком, чтобы еще столько же лет поддерживать с ним личные и творческие отношения. Кроме литературной критики и стихотворчества, Борис Николаевич Бугаев (настоящее имя писателя) заявляет себя одним из лучших представителей русского символизма. Произведения «Серебряный голубь», «Котик Летаев» и «Петербург» обнаруживают в нем создателя модернистского романа XX века.



1888 – родился Нестор Махно, украинский революционер, анархо-коммунист (по другим источникам Махно родился 27 октября, 8 ноября 1888 года).



1914 – родился Джеки Куган, первый ребенок – звезда Голливуда. Впервые снялся в кино в возрасте 18 месяцев, позже его заметил на сцене Чарли Чаплин и снял шестилетнего ребенка в фильме «Малыш», который принес Кугану международную известность. Приглашения затем следовали одно за другим, и Куган сыграл главные роли в таких фильмах, как «Оливер Твист», «Маленький Робинзон Крузо», «Том Сойер», «Гекльберри Финн».



1931 – родился Игорь Масленников, кинорежиссер, постановщик «Зимней вишни» и ставших культовыми телевизионных фильмов о приключениях Шерлока Холмса.



1938 – фирма Du Pont разработала новый синтетический материал – нейлон.



1956 – образовано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ООН, которое было призвано одной рукой способствовать распространению ядерной энергетики, а другой – сдерживать распространение ядерного оружия.



1976 – в советском общепите ввели «рыбные четверги» – вышло постановление ЦК и Совмина о мерах по дальнейшему увеличению производства рыбной продукции и улучшению ее продажи.



1978 – Всемирная организация здравоохранения объявляет о том, что вирус оспы уничтожен в природе.



1982 – родился Андре Тан, украинский дизайнер.



2012 – создана новая операционная система Windows 8.

Приметы дня

Православные отмечают праздник в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы, которую именуют также Вратарницей или Привратницей. Икона почитается как чудотворная; ее оригинал, написанный, по преданию, евангелистом Лукой, хранится в Иверском монастыре на горе Афон, в Греции.



Иверской иконе Божьей матери молятся об избавлении от разных бытовых неурядиц, об утешении в горе. Также в молитвах просят защиты от пожара и об умножении плодородия земли.



В прежние времена этот день называли банное обиходье. На полке протопленной бани настаивали в молоке целебные травы.

Именины отмечают:

Валериан, Вениамин, Дмитрий, Злата, Иннокентий, Карп, Никита, Николай, Трофим, Фаддей.