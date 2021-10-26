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26.10.2021  07:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 26 октября

Мечтайте и действуйте – день создан для воплощения самых смелых замыслов. Представится шанс добиться успеха в самых сложных делах.

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 26 октября

Овен (21 марта – 20 апреля)

Можно расслабиться и пустить дела на самотек. Ситуация будет играть на руку, и неотложные вопросы вряд ли возникнут.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Вам по плечу горы свернуть, вернее, ощутимо продвинуться в любом деле. Выбирайте, что для вас действительно важно.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Настало время расслабиться и отдохнуть. Обратите внимание на те сферы жизни, которые в последнее время совсем запустили.

Рак (22 июня – 23 июля)

Рассчитывайте исключительно на свои силы. Сегодня ваша активность будет на высоте, а апатия окружающих может тянуть дела назад.

Лев (24 июля – 23 августа)

Вместо того чтобы тратить время на других, займитесь чем-нибудь приятным – к примеру, творчеством.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Поделитесь своими мыслями с миром! Или, по крайней мере, с небольшой его частью – со своими близкими, коллегами, друзьями.

Весы (24 сентября – 23 октября)

День склоняет к тому, чтобы делать как можно меньше лишних движений. Зато голова обещает работать на самом высоком уровне, вынашивая планы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Ситуация сложится так, что вам придется заниматься тем, что любите. А если он возьметесь за что-нибудь другое, то не добьется ничего.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

День наделяет умением чувствовать ситуацию и схватывать все на лету. Можете проявить себя как замечательный друг или как опасный противник – тут уж кому как повезет.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любая активная деятельность не приветствуется – кроме той, которой хочется заняться не для результата, а для души.

Водолей (21 января – 19 февраля)

При желании вы способны добиться многого. Но не факт, что такое желание возникнет. Впрочем, чтобы насытить яркими событиями свой день, достаточно увлечься каким-нибудь делом или идеей.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Если таки возьметесь за организацию чего-либо, то результат порадует всех. Вам достаточно лишь взять на себя инициативу и четко распределить задачи.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп по знакам зодиака, астрологический прогноз, харьков, гороскоп
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