Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 26 октября

Мечтайте и действуйте – день создан для воплощения самых смелых замыслов. Представится шанс добиться успеха в самых сложных делах.
Можно расслабиться и пустить дела на самотек. Ситуация будет играть на руку, и неотложные вопросы вряд ли возникнут.
Вам по плечу горы свернуть, вернее, ощутимо продвинуться в любом деле. Выбирайте, что для вас действительно важно.
Настало время расслабиться и отдохнуть. Обратите внимание на те сферы жизни, которые в последнее время совсем запустили.
Рассчитывайте исключительно на свои силы. Сегодня ваша активность будет на высоте, а апатия окружающих может тянуть дела назад.
Вместо того чтобы тратить время на других, займитесь чем-нибудь приятным – к примеру, творчеством.
Поделитесь своими мыслями с миром! Или, по крайней мере, с небольшой его частью – со своими близкими, коллегами, друзьями.
День склоняет к тому, чтобы делать как можно меньше лишних движений. Зато голова обещает работать на самом высоком уровне, вынашивая планы.
Ситуация сложится так, что вам придется заниматься тем, что любите. А если он возьметесь за что-нибудь другое, то не добьется ничего.
День наделяет умением чувствовать ситуацию и схватывать все на лету. Можете проявить себя как замечательный друг или как опасный противник – тут уж кому как повезет.
Любая активная деятельность не приветствуется – кроме той, которой хочется заняться не для результата, а для души.
При желании вы способны добиться многого. Но не факт, что такое желание возникнет. Впрочем, чтобы насытить яркими событиями свой день, достаточно увлечься каким-нибудь делом или идеей.
Если таки возьметесь за организацию чего-либо, то результат порадует всех. Вам достаточно лишь взять на себя инициативу и четко распределить задачи.
Если с добрыми намерениями влезете в дела окружающих, в ответ ждите подобную интервенцию. Уж такой сегодня день – никто не пройдет мимо чужих проблем.
Синоптики прогнозируют, что середина недели будет ясной и без осадков.
День аудиовизуального наследия отмечается ежегодно 27 октября.
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