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26.10.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 26 октября

Ясная погода сохранится в Харькове с утра до вечера. Без осадков.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 26 октября 2021 года

Ночью эпицентр антициклона Quedlinburgia подошел в Харькову, и сеголня ожадяются самые низкие показатели температур. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...0°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+9°C (ощущается как +7°C). Ветер юго-западный, 3 м/с​​. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+3°C (ощущается как +4°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики прогнозируют космический штиль. В течение всего дня будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания.

Народные приметы. Если солнце на восходе появляется из-за туч, то погода будет очень переменчивой.

Утренняя заря серая, без ярких красных тонов, без ветра — к хорошей погоде.

Облака быстро бегут по небу с южной стороны – следует в ближайшее время ожидать непогоды.

Днем и ночью температура воздуха почти не меняется — к затяжной пасмурной погоде.

В этот день внимательно слушали петуха. Если петух запевал раньше девяти часов вечера, назавтра ожидали дождь.

 

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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