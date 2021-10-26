26.10.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 26 октября

Ясная погода сохранится в Харькове с утра до вечера. Без осадков.

Ночью эпицентр антициклона Quedlinburgia подошел в Харькову, и сеголня ожадяются самые низкие показатели температур. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...0°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+9°C (ощущается как +7°C). Ветер юго-западный, 3 м/с​​. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+3°C (ощущается как +4°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики прогнозируют космический штиль. В течение всего дня будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания.



Народные приметы. Если солнце на восходе появляется из-за туч, то погода будет очень переменчивой.



Утренняя заря серая, без ярких красных тонов, без ветра — к хорошей погоде.



Облака быстро бегут по небу с южной стороны – следует в ближайшее время ожидать непогоды.



Днем и ночью температура воздуха почти не меняется — к затяжной пасмурной погоде.



В этот день внимательно слушали петуха. Если петух запевал раньше девяти часов вечера, назавтра ожидали дождь.



