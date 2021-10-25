25.10.2021 20:53

Сон разума и смерть в реке: стало известно, чей труп найден под Харьковом (фото)

Под Харьковом полицейские установили, кем была мертвая женщина.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, труп женщины был найден стражами порядка 23 октября 2021 года под мостом в реке Северский Донец, около улицы Набережной в Балаклее.

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Оперуполномоченной сектора криминальной полиции удалось 25 октября выяснить личность умершей. Оказалось, что это 71-летняя жительница Балаклеи. Известно, что при жизни женщина болела психическими расстройствами.

Читайте также: Оставила одного: четырехлетний ребенок утонул в реке под Харьковом (фото) Следственным отделом полиции №1 Изюмского райуправления полиции ГУНП в Харьковской области сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Читайте также: Под Харьковом женщина утонула в выгребной яме Напомним, ранее мы писали о том, что полиция обратилась за помощью к людям для установления личности женщины возрастом 65-67 лет, тело которой было обнаружено под мостом в реке Северный Донец, Умершая была одета в зеленую куртку, кофту бордового цвета, черные штаны и в черные ботинки с красным рисунком. Волосы короткие, седые.