    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Сон разума и смерть в реке: стало известно, чей труп найден под Харьковом (фото)
25.10.2021  20:53   

Сон разума и смерть в реке: стало известно, чей труп найден под Харьковом (фото)

Под Харьковом полицейские установили, кем была мертвая женщина.

Криминал Харьков: Стало известно, чей труп найден под мостом в Балаклее
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, труп женщины был найден стражами порядка 23 октября 2021 года под мостом в реке Северский Донец, около улицы Набережной в Балаклее.
 
 
Криминал Харьков: Стало известно, чей труп найден под мостом в Балаклее
 
Оперуполномоченной сектора криминальной полиции удалось 25 октября выяснить личность умершей. Оказалось, что это 71-летняя жительница Балаклеи. Известно, что при жизни женщина болела психическими расстройствами.

Читайте также: Оставила одного: четырехлетний ребенок утонул в реке под Харьковом (фото)

Следственным отделом полиции №1 Изюмского райуправления полиции ГУНП в Харьковской области сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что полиция обратилась за помощью к людям для установления личности женщины возрастом 65-67 лет, тело которой было обнаружено под мостом в реке Северный Донец, Умершая была одета в зеленую куртку, кофту бордового цвета, черные штаны и в черные ботинки с красным рисунком. Волосы короткие, седые. 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, труп, харьков, установили личность, мертвое тело, балаклея
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.10 Криминал и происшествия Под Харьковом найден мертвым пропавший по дороге домой мужчина (фото) 22.10 Криминал и происшествия Зарезал таксиста и скрывался от суда: в Харькове пойман приговоренный убийца (фото, видео) 21.10 Криминал и происшествия Кровь на трассе: в Харькове арестован подозреваемый в смертельном ДТП (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 