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25.10.2021  20:19   Дмитрий Колоней

COVID-сертификат и международное свидетельство о вакцинации: в чем разница

Вакцинация, учитывая темпы пандемии, становится просто необходимой. А документ о прохождении процедуры даёт ряд преимуществ перед невакцинированными. В чем же разница между ковид-сертификатом и международным свидетельством?

COVID-сертификат и международное свидетельство о вакцинации: разница
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ. Международное свидетельство – это бумажный документ, который можно получить у врача, проводившего вакцинацию или семейного врача после полного курса вакцинации. 
 
Данные, которые значатся в сертификате: 
1. Вакцина, её изготовитель и номер серии; 
2. Кол-во доз; 
3. Дата вакцинации. 
 
Также должна быть подпись врача и печать мед учреждения. Причина получения – полный курс вакцинации. Срок действия – год. 
 
Посмотреть список стран, признающих это свидетельство можно по ссылке
 
А вот ковид-сертификат может быть как электронным, так и бумажным. Это ваш сертификат из сайта или приложения Дия, который можно получить как после 1, так и после 2 доз, а потому он отличается по цветам. Жёлтый – вакцинация 1 дозой, зелёный – полный курс вакцинации (1 или 2 дозы, в зависимости от того, какое количество доз подразумевает выбранная пациентом вакцина). 
 
Жёлтый сертификат действителен 120 дней, зелёный – год. 
 
Важно уточнить, что ковид-сертификаты тоже могут быть внутренними и международными. Разница очевидна из названия. Со вторым можно ездить в 43 страны, а также свободно передвигаться по ним, посещая все мероприятия. Список стран, которые вошли в программу можно посмотреть по ссылке
 
Чтобы пользоваться в Украине международным сертификатом нужно иметь при себе загранпаспорт.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове разоблачена многомиллионная афера по подделке сертификатов и ПЦР-тестов. Десять мошенников изготавливали и продавали тесты с отрицательным результатом на коронавирус, а также бумажные сертификаты о вакцинации. Ежемесячный доход преступников составлял 4 миллиона гривен. Найдены печати медучреждений и врачей. 

 

Тэги:  сертификат, коронавирус, вакцинация, харьков
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