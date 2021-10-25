25.10.2021 20:19 Дмитрий Колоней

COVID-сертификат и международное свидетельство о вакцинации: в чем разница

Вакцинация, учитывая темпы пандемии, становится просто необходимой. А документ о прохождении процедуры даёт ряд преимуществ перед невакцинированными. В чем же разница между ковид-сертификатом и международным свидетельством?

Об этом сообщает РЕДПОСТ . Международное свидетельство – это бумажный документ, который можно получить у врача, проводившего вакцинацию или семейного врача после полного курса вакцинации.

Данные, которые значатся в сертификате:

1. Вакцина, её изготовитель и номер серии;

2. Кол-во доз;

3. Дата вакцинации.

Также должна быть подпись врача и печать мед учреждения. Причина получения – полный курс вакцинации. Срок действия – год.

Посмотреть список стран, признающих это свидетельство можно по ссылке

А вот ковид-сертификат может быть как электронным, так и бумажным. Это ваш сертификат из сайта или приложения Дия, который можно получить как после 1, так и после 2 доз, а потому он отличается по цветам. Жёлтый – вакцинация 1 дозой, зелёный – полный курс вакцинации (1 или 2 дозы, в зависимости от того, какое количество доз подразумевает выбранная пациентом вакцина).

Жёлтый сертификат действителен 120 дней, зелёный – год.

Важно уточнить, что ковид-сертификаты тоже могут быть внутренними и международными. Разница очевидна из названия. Со вторым можно ездить в 43 страны, а также свободно передвигаться по ним, посещая все мероприятия. Список стран, которые вошли в программу можно посмотреть по ссылке

Чтобы пользоваться в Украине международным сертификатом нужно иметь при себе загранпаспорт.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове разоблачена многомиллионная афера по подделке сертификатов и ПЦР-тестов. Десять мошенников изготавливали и продавали тесты с отрицательным результатом на коронавирус, а также бумажные сертификаты о вакцинации. Ежемесячный доход преступников составлял 4 миллиона гривен. Найдены печати медучреждений и врачей.