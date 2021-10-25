25.10.2021 19:39 Дмитрий Колоней

Кровь на мостовой: в Харькове молодой парень сбил пешехода

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. На Баварии сбит пешеход.

Авария произошла на Новобаварском проспекте, когда мужчина пересекал проезжую часть. Сбили харьковчанина на пешеходном переходе.

Когда мужчина, по свидетельствам очевидцев бывший "под шофэ", переходил улицу, 18-летний водитель Жигулей его сбил. Парень утверждает, что не заметил человека. Пострадавший жив, скорая приехала и оказала помощь.

Напомним, ранее мы писали о том, что 24 октября около полуночи в городе Изюм Харьковской области 18-летний водитель ВАЗ-21011 сбил пешехода , который шел в попутном направлении. От полученных травм 70-летний мужчина-пешеход скончался на месте трагедии.