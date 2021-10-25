25.10.2021 18:58 Евгений Клочко

Заряжайте гаджеты: Где в Харькове не будет электричества 26 октября (адреса)

В Харькове во вторник, 26 октября 2021 года, планируется отключение в четырех районах города.

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

Во вторник, 26 октября, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Северный район

ул. Залесская, 3А;

Салтовский район

ул. Бучмы , 50; 52;

, 50; 52; ул. Светлая, 47; 49; 49А; 49Б; 49В; 50. Холодногорский район ул. Горная, 3; 4; 5; 6; 7; 8;

3; 4; 5; 6; 7; 8; ул. Городищенская , 6;

, 6; ул. Гостинная , 34;

, 34; ул. Грибоедова , 33; 60;

, 33; 60; ул. Григоровская , 45;

, 45; ул. Грушевая, 1; 11; 19; 3; 4; 5; 6/6; 7; 9;

1; 11; 19; 3; 4; 5; 6/6; 7; 9; ул. Даргомыжского , 70А;

, 70А; ул. Дудинськой , 10А; 6А;

, 10А; 6А; ул. Кривоконевская, 1; 1А; 10; 11; 11А; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 18А; 19; 20; 20А; 21А; 22; 23; 25; 26/13; 29; 3; 31; 33; 34; 34А; 35; 35А; 36; 37; 37А; 38; 39; 39А; 39Б; 4; 40; 40А; 41; 42; 42А; 42Б; 43; 44; 44А; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 56А; 57; 59; 6; 6А; 7; 8;

1; 1А; 10; 11; 11А; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 18А; 19; 20; 20А; 21А; 22; 23; 25; 26/13; 29; 3; 31; 33; 34; 34А; 35; 35А; 36; 37; 37А; 38; 39; 39А; 39Б; 4; 40; 40А; 41; 42; 42А; 42Б; 43; 44; 44А; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 56А; 57; 59; 6; 6А; 7; 8; ул. Новый Быт, 6;

6; ул. Ткаченковская, 1; 10; 10А; 11; 11А; 12; 12А; 13; 13А; 13Б; 13В; 14; 15; 16; 17; 18; 18А; 2А; 2Б; 20; 20А; 20Г; 21; 22; 22А; 23; 24; 24А; 25; 26А; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 38; 4; 40; 40А; 5; 6; 6А; 6Б; 7; 7А; 7Б; 8; 8А.

Центральный район ул. Курочкина гора, 17.

Напомним, 24 октября 2021 года в Харькове отключали электричество в части домов пяти районов города.