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25.10.2021  18:33   Дмитрий Колоней

В саду Шевченко можно будет отдыхать на газонах, - Игорь Терехов

В следующем году в саду им. Шевченко появятся специальные локации, где можно будет отдохнуть непосредственно на газоне.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, руководитель города Игорь Терехов дал соответствующее поручение  Департаменту жилищно-коммунального хозяйства.
 
 
Как проинформировал глава города, КП «Харьковзеленстрой» весной следующего года обустроит несколько таких локаций в саду имени Шевченко. Там можно будет ходить, сидеть, лежать, проводить время с семьей или друзьями.
 
"Особенность этих локаций в том, что их местоположение будет периодически меняться, чтобы дать траве возможность отдохнуть от нагрузки. Соответственно, локации для отдыха будут появляться в разных частях сада», - отметил Игорь Терехов.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове была представлена визуализация многофункционального спортивного комплекса, который планируют построить в парке Машиностроителей. Это будет двухэтажное здание. На первом будет расположена собственно ледовая арена, которую можно в любой момент переоборудовать под самые разные виды спорта (баскетбол, бокс, волейбол, мини-футбол), а также спектакли и концерты. 
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в феврале 2021 года горсовет выделил землю -  4,3 га - под строительство Ледовой арены в парке Машиностроителей. Мы информировали, что размер главного поля составит 30 на 60 м. Здесь будут размещены еще одно тренировочное поле размером 28 на 58 м, а также поле для керлинга. В помещениях оборудуют раздевалки и тренерские комнаты, парковку. Арена будет рассчитана на 2,5 тыс. зрительских мест. Рядом с ареной в парке построят уникальный урбан-центр, который может стать крупнейшим в Восточной Европе.
 
Планируется, что в центре будет 15 локаций, посвященных всем видам уличных культур, а также базы для тренировок, теоретических занятий и коворкинга. Урбан-центр будет работать круглый год. Позднее руководитель города Игорь Терехов обсудил проект многофункционального комплекса с представителями Федерации хоккея Украины и на встрече с представителями федераций разных видов спорта и спортивных учреждений города и области.
 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  игорь терехов, газоны, харьков, сад шевченко, отдых, досуг
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