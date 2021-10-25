25.10.2021 18:33 Дмитрий Колоней

В саду Шевченко можно будет отдыхать на газонах, - Игорь Терехов

В следующем году в саду им. Шевченко появятся специальные локации, где можно будет отдохнуть непосредственно на газоне.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, руководитель города Игорь Терехов дал соответствующее поручение Департаменту жилищно-коммунального хозяйства.

Как проинформировал глава города, КП «Харьковзеленстрой» весной следующего года обустроит несколько таких локаций в саду имени Шевченко. Там можно будет ходить, сидеть, лежать, проводить время с семьей или друзьями.

"Особенность этих локаций в том, что их местоположение будет периодически меняться, чтобы дать траве возможность отдохнуть от нагрузки. Соответственно, локации для отдыха будут появляться в разных частях сада», - отметил Игорь Терехов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове была представлена визуализация многофункционального спортивного комплекса, который планируют построить в парке Машиностроителей. Это будет двухэтажное здание. На первом будет расположена собственно ледовая арена, которую можно в любой момент переоборудовать под самые разные виды спорта (баскетбол, бокс, волейбол, мини-футбол), а также спектакли и концерты. Читайте также: Продумано до мелочей: в Харькове улучшают качество автомобильной инфраструктуры (фото)

Напомним, ранее мы писали о том, что в феврале 2021 года горсовет выделил землю - 4,3 га - под строительство Ледовой арены в парке Машиностроителей. Мы информировали, что размер главного поля составит 30 на 60 м. Здесь будут размещены еще одно тренировочное поле размером 28 на 58 м, а также поле для керлинга. В помещениях оборудуют раздевалки и тренерские комнаты, парковку. Арена будет рассчитана на 2,5 тыс. зрительских мест. Рядом с ареной в парке построят уникальный урбан-центр, который может стать крупнейшим в Восточной Европе. Планируется, что в центре будет 15 локаций, посвященных всем видам уличных культур, а также базы для тренировок, теоретических занятий и коворкинга. Урбан-центр будет работать круглый год. Позднее руководитель города Игорь Терехов обсудил проект многофункционального комплекса с представителями Федерации хоккея Украины и на встрече с представителями федераций разных видов спорта и спортивных учреждений города и области.