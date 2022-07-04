Работа украинцев в условиях войны: что собирается изменить парламент (видео)

04.07.2022 17:09 Дмитрий Колоней

Верховная Рада приняла законопроект об изменениях трудовых отношений во втором чтении.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Харьковские известия, новый законопроект укранского парламента содержит несколько нововведений, которые, как считают нардепы, поможет оптимизировать взаимодействие между работником и работодателем в условиях военного положения. В частности, законопроект предлагает все сообщения, документы, приказы и распоряжения излагать в электронной форме.

Законопроект предусматривает:

дополнительное основание для увольнения работника - невозможность обеспечивать работнику условия труда из-за того, что необходимые для выполнения работы мощности уничтожены в результате боевых действий, а также вводят особую процедуру увольнения таких работников;

дополнительное основание для расторжения трудового договора как отсутствие работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев;

устранение старого законодательного пробела о прекращении трудового договора с работником или физлицом, использующим наемный труд, в случае их смерти, признания судом безвестно отсутствующими или объявления умершими;

К тому же во время войны отдельным категориям работников

может быть увеличена продолжительность работы в течение недели, вместе с этим нардепы предлагают возобновить оплату труда в выходной день. В законопроекте подчеркивают, что продление рабочих времен является правом, а не обязанностью работодателя.

парламентарии предлагают урезать продолжительность дополнительного отпуска с 14 дней до семи.

Определен порядок выплат компенсаций и заработных плат, некоторые из них отменили:

исключены нормы, определяющие право работника за перевод на другое предприятие, перевести денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного отпуска на другое предприятие;

выплата денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодных отпусков, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей, не им полученным при жизни, членам его семьи;

четкий срок выплаты зарплаты за время отпуска - не позднее последнего дня, предшествующего дню начала отпуска; не учитывать в отпускной стаж период военной службы;

возмещение работникам и работодателям денежных сумм, утраченных в результате вооруженной агрессии.

Этот законопроект уже подписал председатель Верховной рады Украины, пока документ направлен к президенту Украины.