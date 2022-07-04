Работа украинцев в условиях войны: что собирается изменить парламент (видео)
Верховная Рада приняла законопроект об изменениях трудовых отношений во втором чтении.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьковские известия, новый законопроект укранского парламента содержит несколько нововведений, которые, как считают нардепы, поможет оптимизировать взаимодействие между работником и работодателем в условиях военного положения. В частности, законопроект предлагает все сообщения, документы, приказы и распоряжения излагать в электронной форме.
Законопроект предусматривает:
дополнительное основание для увольнения работника - невозможность обеспечивать работнику условия труда из-за того, что необходимые для выполнения работы мощности уничтожены в результате боевых действий, а также вводят особую процедуру увольнения таких работников;
дополнительное основание для расторжения трудового договора как отсутствие работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев;
устранение старого законодательного пробела о прекращении трудового договора с работником или физлицом, использующим наемный труд, в случае их смерти, признания судом безвестно отсутствующими или объявления умершими;
К тому же во время войны отдельным категориям работников
может быть увеличена продолжительность работы в течение недели, вместе с этим нардепы предлагают возобновить оплату труда в выходной день. В законопроекте подчеркивают, что продление рабочих времен является правом, а не обязанностью работодателя.
парламентарии предлагают урезать продолжительность дополнительного отпуска с 14 дней до семи.
Определен порядок выплат компенсаций и заработных плат, некоторые из них отменили:
исключены нормы, определяющие право работника за перевод на другое предприятие, перевести денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного отпуска на другое предприятие;
выплата денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодных отпусков, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей, не им полученным при жизни, членам его семьи;
четкий срок выплаты зарплаты за время отпуска - не позднее последнего дня, предшествующего дню начала отпуска; не учитывать в отпускной стаж период военной службы;
возмещение работникам и работодателям денежных сумм, утраченных в результате вооруженной агрессии.
Этот законопроект уже подписал председатель Верховной рады Украины, пока документ направлен к президенту Украины.