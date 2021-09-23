23.09.2021 21:39 Дмитрий Колоней

Федорины вечерки: что категорически нельзя делать 24 сентября

24 сентября почитают память Феодоры, молодой женщины, которая, если верить приданиям, происходила из египетского города Александрия.



Фото из открытых источников

На святую Федору наслали дьявольское искушение. Молодая женщина не сумела удержаться и изменила мужу. Сводница, которая буквально заставила Федору сделать необдуманный поступок, заверила, что никому об этом не расскажет. Но женщина поняла, что все видит Господь и решила полностью искупить свой грех. Она обстригла красивые длинные волосы, облачилась в одежду, которая принадлежала мужчине и ушла из дома. Женщина ушла в монастырь. Здесь она выполняла самую сложную работу, часто молилась и усердно соблюдала посты.

Святую обвиняли в совращении других женщин, но она не унизилась до оправданий, а просто искренне служила своей вере, даже взяла на воспитание чужого ребенка.Благодаря смирению, достоинству, с которым Федора переносила все лишения, Федора была причислена к лику святых.

Именины в этот день Виктор

Герман

Дмитрий

Евдокия,

Ия

Карп

Лев

Николай

Петр

Роман

Сергей

Федора

В народе 24 сентября - Федорины вечерки.

Приметы и традиции

В день преподобной Федоры необходимо отдыхать, а все работы в поле и огороде должны быть закончены. Важно, чтобы весь урожай был собран.

взошли озимые - будет отличный урожай

летают пчелы – зима будет поздней

испачкался подол – муж выпивши придет

стоит надевать одежду золотых оттенков, чтобы иметь успех

чтобы семья жила счастливо, в этот день обязательно готовить и есть капустные блюда

разбили посуду – поссоритесь с близкими или друзьями

поднимать с порога ничего нельзя, чтобы не привлечь неприятности

Что нельзя делать

вести бессмысленные разговоры

сплетничать

говорить гадости о людях

врать, потому что обман обязательно раскроется

женщинам красить губы , чтобы не навлечь на себя неприятности

мыть голову, потому что с пеной может уйти удача и везенье

совершать серьезные покупки, потому что они быстро испортятся или станут ненужными

назначать свиданий или свататься. Это может разрушить отношения, а муж и жена будут постоянно ссориться и ругаться

Что делали

Святая, по мнению людей, была покровительницей озимых хлебов. Поэтому, по традиции, в день 24 сентября нужно было ходить на поле, чтобы посмотреть, как всходят озимые. Это сулило щедрый урожай. В праздник Федоры вечерки проводятся так называемые капустные вечеринки. Хозяйки приглашают гостей. Вместе с ними они шинкуют капусту, а потом готовят из нее разные вкусные блюда, такие как борщ, салаты, тушат овощи, делают начинку для пирожков, вареников, другой выпечки и закваски.

Напомним, ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать на Именины рябины или Петра и Павла-рябинников, а также о том, чем примечателен День осеннего равноденствия - 2021.