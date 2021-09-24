Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 24 сентября

В Харькове облачная погода продержится весь день. Мелкий дождь, который начнется во второй половине дня, усилится к вечеру.
В пятницу, 24 сентября, в Харьковской области ожидается ветреная и дождливая погода под влиянием атмосферных фронтов пришедшего с севера циклона Tim. Температурный фон пока остается без существенных изменений. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+8°C (ощущается как +7°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 58%. Температура воздуха +9°...+11°C (ощущается как +11°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 99%. Температура воздуха +9°...+8°C (ощущается как +9°C). Ветер южный, 8 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Согласно новому прогнозу экспертов, 24 сентября 2021 года будут происходить небольшие геомагнитные колебания. И они не приведут к возникновению магнитных бурь.
Народные приметы. С этого дня начинается Золотая осень, которая продлится до 15 октября.
Наши предки наблюдали за пчелами: если они открывают в другой раз летку, то будет продолжительная и теплая осень.
Любая запутанная ситуация или вопрос сегодня может наконец разрешиться, причем в вашу пользу. Главное – умение просчитывать ситуацию и готовность идти решительные меры.
В выходные, 25 и 26 сентября, на Харьковщине ожидается неустойчивая погода с небольшими дождями, а температура воздуха повысится на 2-4°C.
В этом году через неделю после Дня фармацевта Украины отмечается Всемирный день фармацевта.
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