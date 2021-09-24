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24.09.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 24 сентября

В Харькове облачная погода продержится весь день. Мелкий дождь, который начнется во второй половине дня, усилится к вечеру.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 24 сентября

В пятницу, 24 сентября, в Харьковской области ожидается ветреная и дождливая погода под влиянием атмосферных фронтов пришедшего с севера циклона Tim. Температурный фон пока остается без существенных изменений. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+8°C (ощущается как +7°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 58%. Температура воздуха +9°...+11°C (ощущается как +11°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 99%. Температура воздуха +9°...+8°C (ощущается как +9°C). Ветер южный, 8 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Согласно новому прогнозу экспертов, 24 сентября 2021 года будут происходить небольшие геомагнитные колебания. И они не приведут к возникновению магнитных бурь.

Народные приметы. С этого дня начинается Золотая осень, которая продлится до 15 октября.

Наши предки наблюдали за пчелами: если они открывают в другой раз летку, то будет продолжительная и теплая осень.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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