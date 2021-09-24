24.09.2021 07:00

День караванщика: события 24 сентября

Ежегодно 24 сентября отмечается не совсем обычный праздник – Международный день караванщика.

Его отмечают каравановожатые и прочие участники транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщики, команды торговых судов и экипажи кораблей эскорта.

В качестве даты праздника выбрали 24 сентября – день рождения известного британского мореплавателя и навигатора 16–17 веков Уильяма Адамса (24 сентября 1564 – 16 мая 1620). Его считают первым европейцем, достигшим берегов Японии. После своего морского похода в 1597–1600 годах Уильям Адамс прожил в Стране восходящего солнца 20 лет, сыграв большую роль в развитии торговых отношений Японии с Англией и Голландией.

Также в этот день...

В 1852 году состоялся первый полет на дирижабле с паровым двигателем. Совершил его француз Анри Жиффар.

1869 – на американском рынке произошла паника из-за массовой скупке золотых слитков двумя бизнесменами ( «черная пятница»).

1941 – начало «адской осени» или «огненный смерч» – спецоперации НКВД СССР по уничтожению центра оккупированного немцами Киева. Подрывались заранее тайно заминированы советскими диверсантами жилые дома и важные объекты инфраструктуры города. Взрывы в центе города продолжались в течение пяти дней, с 24 по 28 сентября, отдельные здания (как Успенский собор) были подорваны также в течение октября и ноября, всего было уничтожено 940 зданий. При этом погибли тысячи мирных жителей города и сотни немецких военных (советская власть никогда так и не обнародовала количество жертв), 50000 киевлян остались без жилья. Вызванной взрывами пожар немецким противопожарным командам удалось потушить только через две недели.

1970 – советская станция «Эхо-16» впервые доставила на Землю лунный грунт.

1989 – Папа Иоанн Павел II признал правоту Галилео Галилея, публично принес извинения ученому и вернул ему «право быть законным сыном церкви». Галилео Галилей активно защищал гелиоцентрическую систему мира, за что был подвергнут суду инквизиции, вынудившей его отречься от учения Н. Коперника. Он был обвинен в безбожии и отлучен от церкви. Выяснилось, что в течение девяти лет, до самой кончины, Галилей направлял послания римскому папе, опровергая приписываемое ему безбожие.

1991 – выпущен альбом «Nevermind» группы «Нирвана».

1998 – в Лионе (Франция) впервые проведена операция по трансплантации руки человеку.

1999 – на Бейкер-стрит в Лондоне открыли памятник Шерлоку Холмсу.

Именины отмечают: Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей.