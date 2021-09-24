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24.09.2021  07:00   

День караванщика: события 24 сентября

Ежегодно 24 сентября отмечается не совсем обычный праздник – Международный день караванщика.

День караванщика
Его отмечают каравановожатые и прочие участники транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщики, команды торговых судов и экипажи кораблей эскорта.
 
В качестве даты праздника выбрали 24 сентября – день рождения известного британского мореплавателя и навигатора 16–17 веков Уильяма Адамса (24 сентября 1564 – 16 мая 1620). Его считают первым европейцем, достигшим берегов Японии. После своего морского похода в 1597–1600 годах Уильям Адамс прожил в Стране восходящего солнца 20 лет, сыграв большую роль в развитии торговых отношений Японии с Англией и Голландией.
 
Также в этот день...
 
В 1852 году состоялся первый полет на дирижабле с паровым двигателем. Совершил его француз Анри Жиффар.
 
1869 – на американском рынке произошла паника из-за массовой скупке золотых слитков двумя бизнесменами ( «черная пятница»).
 
1941 – начало «адской осени» или «огненный смерч» – спецоперации НКВД СССР по уничтожению центра оккупированного немцами Киева. Подрывались заранее тайно заминированы советскими диверсантами жилые дома и важные объекты инфраструктуры города. Взрывы в центе города продолжались в течение пяти дней, с 24 по 28 сентября, отдельные здания (как Успенский собор) были подорваны также в течение октября и ноября, всего было уничтожено 940 зданий. При этом погибли тысячи мирных жителей города и сотни немецких военных (советская власть никогда так и не обнародовала количество жертв), 50000 киевлян остались без жилья. Вызванной взрывами пожар немецким противопожарным командам удалось потушить только через две недели.
 
1970 – советская станция «Эхо-16» впервые доставила на Землю лунный грунт.
 
1989 – Папа Иоанн Павел II признал правоту Галилео Галилея, публично принес извинения ученому и вернул ему «право быть законным сыном церкви». Галилео Галилей активно защищал гелиоцентрическую систему мира, за что был подвергнут суду инквизиции, вынудившей его отречься от учения Н. Коперника. Он был обвинен в безбожии и отлучен от церкви.  Выяснилось, что в течение девяти лет, до самой кончины, Галилей направлял послания римскому папе, опровергая приписываемое ему безбожие.
 
1991 – выпущен альбом «Nevermind» группы «Нирвана».
 
1998 – в Лионе (Франция) впервые проведена операция по трансплантации руки человеку.
 
1999 – на Бейкер-стрит в Лондоне открыли памятник Шерлоку Холмсу.
 
Именины отмечают:  Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей.
Тэги:  день в истории, харьков, именинник, день караванщика
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