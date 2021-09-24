24.09.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 24 сентября

По прогнозу астрологов, день эмоциональный, поэтому не совсем подходит для бизнеса и всего, что связано с финансами. Не лучшее время для шопинга.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен рискует столкнуться с такими не самыми лучшими проявлениями чувств, как жадность или зависть. Возможно, они будут направлены на него, а может, Овен сам ощутит завистливый укол в чей-то адрес. Чтобы день прошел спокойно, звезды советуют Овну избегать встреч с людьми, чьи доходы или успехи выше, чем его собственные. А заодно и стараться не выставлять свои достижения напоказ, чтобы ненароком не вызвать повышенное слюноотделение окружающих.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Практически в любых делах Тельцом будет двигать здоровый азарт! При этом ему не обязательно заключать с друзьями пари или делать ставки на ипподроме (хотя почему бы и нет?). В первую очередь азартность Тельца будет выражаться в его желании кого-то опередить или сделать что-то лучше, чем другие. Соперничество может быть реальным или выдуманным, однако оно будет подстегивать Тельца во всем – в работе, в быту, в любви, делая выше его результаты, а значит, и шансы стать первым!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

События дня вполне способны поставить Близнецов в тупик, поставить перед ними замысловатую задачу или столкнуть с самой настоящей загадкой. Такой уж это день – день тайн, недомолвок и явного превосходства интуиции над логикой. В какие бы секреты Близнецы ни хотели проникнуть, сделать это с помощью дедукции будет трудно: скорее всего, для правильных выводов у Близнецов просто не окажется нужных фактов. Зато этот пробел с лихвой заполнит интуиция – она будет у Близнецов на высоте, делая их невероятно проницательными.



Рак (22 июня – 23 июля)

День склоняет Рака попробовать что-то новое, касается ли это экстремального вида спорта, получения новых знаний или любви. Если у Рака есть любимый человек, ему стоит провести этот вечер с ним, стараясь отклоняться от привычного сценария. Если же Рак одинок, он будет нараспашку открыт для знакомств и смелых экспериментов! Кроме того, Рак может отлично проявить себя в творчестве: его правое полушарие будет работать на полную мощность, обеспечивая целым ворохом свежих, нестандартных идей.



Лев (24 июля – 23 августа)

У Льва могут быть большие проблемы с самоорганизацией! Ему будет сложнее, чем обычно, взяться за повседневные дела и выполнять их в привычном темпе. Льва может отвлекать все вокруг – окружающие, события, собственные навязчивые мысли. Из-за этой рассеянности даже те дела, за которые Лев все-таки возьмется, способны валиться у него из рук. Звезды советуют Льву не пытаться переломить ситуацию, а взять небольшой тайм-аут. Ему стоит как следует отдохнуть и развлечься, ну а дела подождут.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды целиком и полностью на стороне Девы! Фортуна повернется к ней своим улыбчивым лицом, так что Деве стоит приготовиться к приятным сюрпризам. Возможно, Деве повезет в любви или она получит деньги, на которые не рассчитывала, а может быть, ее порадуют какие-то хорошие новости. Если же Дева собирается осуществить план, требующий доли везения, то лучшего дня ей для этого не найти.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Переполнить чашу терпения Весов будет не сложно – она у них меньше чайной ложки! События, на которые в другой день Весы и внимания бы не обратили, способны вмиг вывести их из себя. Особенно это касается насмешек (даже дружеских), а также критики окружающих. Чтобы в один не очень прекрасный момент эмоции Весов не выплеснулись на чью-то голову, им стоит их направить в безопасное русло. Самое лучшее – попотеть на беговой дорожке или сходить в бассейн: вода смоет негатив, наполнив Весы безмятежностью.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Окружающим трудно ожидать от Скорпиона логичных поступков: практически все, что он делает, будет продиктовано такими железными аргументами, как «хочу» и «не хочу». На протяжении дня Скорпион будет находиться под властью желаний и внезапных порывов, вплоть до того, что какие-то свои шаги ему и самому нелегко будет объяснить! Чтобы под влиянием сиюминутных эмоций не наделать ошибок, Скорпиону стоит прислушиваться к предостережениям друзей и родных. Просто поверьте на слово: со стороны им виднее.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец может придавать каким-то событиям больше значения, чем они того заслуживают: его бурные эмоции будут окрашивать все, что происходит вокруг, в контрастные цвета. Восторгаясь и негодуя по любому поводу, Стрелец будет не самым легким в общении человеком. Кроме того, повышенное внимание он может уделять приметам и совпадениям, придавая им неоправданный вес. Впрочем, звезды обещают, что если Стрелец удержит свои могучие эмоции под контролем, день обещает быть для него интересным, насыщенным и ярким!



Козерог (22 декабря – 20 января)

Отличительной чертой Козерога является то, что он сумеет, если захочет, произвести впечатление на нужных людей! События могут помочь Козерогу выгодно показать себя перед начальством, коллегами или близким человеком. Для того чтобы этот сценарий осуществился, Козерогу достаточно находиться в центре событий. И не стесняться демонстрировать окружающим свои таланты и способности даже в самой непредсказуемой обстановке.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей рискует оказаться против своей воли втянутым в водоворот событий или даже интриг: окружающие будут пытаться им манипулировать, преследуя свои цели. Возможно, Водолея попросят принять участие в каком-то событии, сыграв отведенную ему роль. Или же поделятся с ним слухами и догадками для того, чтобы он разнес эту информацию дальше. Так или иначе, звезды советуют Водолею держаться в стороне от чужих дел – и чем дальше, тем лучше.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыб способен закружить водоворот общения и эмоций! Они будут в приподнятом настроении и способны на неожиданные, импульсивные поступки. Внезапно вспыхнувшие чувства, новые знакомства, погоня за развлечениями, неожиданные решения, флирт – все это вполне характерно для Рыб. Звезды предупреждают Рыб о том, что как бы им ни хотелось расслабиться, не стоит совсем уж терять голову, а вместе с ней и контроль над собой. Иначе есть риск случайно переступить черту, нарушив какие-то моральные запреты.