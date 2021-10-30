30.10.2021 15:14 Наталья Иванова

За голосование на выборах можно выиграть айфон: условия городского конкурса

31 октября все харьковчане, пришедшие на избирательные участки, смогут принять участие в конкурсе городских молодежных организаций.

Как пишет РЕДПОСТ, конкурс проходит с хэштегом #харківголосує.



Для участия в конкурсе необходимо сделать селфи на фоне номера своего избирательного участка, куда вы ходили для голосования, и показать его в одной из специальных локаций города.

Список этих мест:

Холодногорский сквер, ул. Волонтерская, 50 памятник Воину-освободителю, ул. 23 августа, 39 поликлиника №10, ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 возле маркета «Чудо», ул. Героев Труда, 66 парк Зеленая роща, ул. Библика, 48 возле Дворца Спорта, просп. Маршала Жукова, 2 Fantasy Park, ул. Плехановская, 77 сквер Стрелка, пер. Банный, 2 и ул. Грозненская, 48 парк возле ДК Ильича, просп. Новобаварский, 77



За демонстрацию селфи с номером участка здесь можно получить один из 15 тысяч призов: сертификат на горячую пиццу, скидки на катание на коньках, билет в Зоопарк, кино или дельфинарий и другие призы.



При этом все участники конкурса могут выиграть еще и 13 Iphone, розыгрыш которого состоится сразу после закрытия избирательных участков — в 20:10 на главной сцене Парка Горького.



Для участия в розыгрыше телефона необходимо специально зарегистрироваться на официальном сайте конкурса — https://vubor.kh.ua/.



В конкурсе могут принимать участие все желающие харьковчане, никаких ограничений по возрасту или другим параметрам нет.



Делать фото нужно исключительно на улице перед участком: фотографировать себя с бюллетенем или внутри кабинки для голосования является нарушением закона.



Напоминаем, что для участия в выборах мэра с собой нужно принести только паспорт и маску. Как официально разъяснил ЦИК, дополнительные документы (в том числе, о вакцинации или ПЦР-тесты) на избирательных участках не нужны.



