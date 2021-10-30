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30.10.2021  15:14   Наталья Иванова

За голосование на выборах можно выиграть айфон: условия городского конкурса

31 октября все харьковчане, пришедшие на избирательные участки, смогут принять участие в конкурсе городских молодежных организаций.

#Харківголосує: в день выборов можно получить приз за голосование. Новости Харькова

Как пишет РЕДПОСТ, конкурс проходит с хэштегом #харківголосує.

Для участия в конкурсе необходимо сделать селфи на фоне номера своего избирательного участка, куда вы ходили для голосования, и показать его в одной из специальных локаций города.

Список этих мест:

  1. Холодногорский сквер, ул. Волонтерская, 50
  2. памятник Воину-освободителю, ул. 23 августа, 39
  3. поликлиника №10, ул. Гвардейцев Широнинцев, 121
  4. возле маркета «Чудо», ул. Героев Труда, 66
  5. парк Зеленая роща, ул. Библика, 48
  6. возле Дворца Спорта, просп. Маршала Жукова, 2
  7. Fantasy Park, ул. Плехановская, 77
  8. сквер Стрелка, пер. Банный, 2 и ул. Грозненская, 48
  9. парк возле ДК Ильича, просп. Новобаварский, 77


За демонстрацию селфи с номером участка здесь можно получить один из 15 тысяч призов: сертификат на горячую пиццу, скидки на катание на коньках, билет в Зоопарк, кино или дельфинарий и другие призы.

При этом все участники конкурса могут выиграть еще и 13 Iphone, розыгрыш которого состоится сразу после закрытия избирательных участков — в 20:10 на главной сцене Парка Горького.

Для участия в розыгрыше телефона необходимо специально зарегистрироваться на официальном сайте конкурса — https://vubor.kh.ua/.

В конкурсе могут принимать участие все желающие харьковчане, никаких ограничений по возрасту или другим параметрам нет.

Делать фото нужно исключительно на улице перед участком: фотографировать себя с бюллетенем или внутри кабинки для голосования является нарушением закона.

Напоминаем, что для участия в выборах мэра с собой нужно принести только паспорт и маску. Как официально разъяснил ЦИК, дополнительные документы (в том числе, о вакцинации или ПЦР-тесты) на избирательных участках не нужны.

 

Тэги:  выборы, харьков, конкурс
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