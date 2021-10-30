За голосование на выборах можно выиграть айфон: условия городского конкурса

31 октября все харьковчане, пришедшие на избирательные участки, смогут принять участие в конкурсе городских молодежных организаций.
Как пишет РЕДПОСТ, конкурс проходит с хэштегом #харківголосує.
Для участия в конкурсе необходимо сделать селфи на фоне номера своего избирательного участка, куда вы ходили для голосования, и показать его в одной из специальных локаций города.
За демонстрацию селфи с номером участка здесь можно получить один из 15 тысяч призов: сертификат на горячую пиццу, скидки на катание на коньках, билет в Зоопарк, кино или дельфинарий и другие призы.
При этом все участники конкурса могут выиграть еще и 13 Iphone, розыгрыш которого состоится сразу после закрытия избирательных участков — в 20:10 на главной сцене Парка Горького.
Для участия в розыгрыше телефона необходимо специально зарегистрироваться на официальном сайте конкурса — https://vubor.kh.ua/.
В конкурсе могут принимать участие все желающие харьковчане, никаких ограничений по возрасту или другим параметрам нет.
Делать фото нужно исключительно на улице перед участком: фотографировать себя с бюллетенем или внутри кабинки для голосования является нарушением закона.
Напоминаем, что для участия в выборах мэра с собой нужно принести только паспорт и маску. Как официально разъяснил ЦИК, дополнительные документы (в том числе, о вакцинации или ПЦР-тесты) на избирательных участках не нужны.
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Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой, впрочем, и любые другие виды интеллектуального отдыха вполне подойдут.
Туманное утро, солнечный день и ясный вечер – такую погоду прогнозируют синоптики в этот выходной. Осадков не ожидается.
В народе 30 ноября называли Осия Колесник.
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