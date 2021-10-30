В воскресенье харьковчане переведут часы на зимнее время: советы медиков

В последние выходные октября Украина переходит на зимнее время, в этом году стрелки часов переведут в ночь с 30 на 31 октября.
Как сообщает РЕДПОСТ, стрелки переводят на час назад. Официально это произойдет в 4 часа утра, и в Харькове второй раз за ночь снова станет три часа ночи.
В современных девайсах – телефонах, планшетах, компьютерах – перевод часов предусмотрен автоматически, достаточно один раз выбрать соответствующую опцию. Электронные приборы и механические часы нужно перенастроить в ручном режиме.
В первый раз Украина перешла на сезонное время еще в составе Союза – в 1981 году. А в 1996 году Кабмин Украины закрепил этот переход постановлением о порядке исчисления времени. Это объяснялось экономией электроэнергии и возможностью продления светового дня.
Однако все чаще звучат разговоры о вреде сезонного времени. Медики сигнализируют о том, что из-за корректировки времени обостряются сердечно-сосудистые заболевания, страдает иммунная функция организма, появляется общая слабость и недомогание.
Чтобы легче пережить перевод стрелок, следует соблюдать несколько простых правил:
Комментариев: 0
Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой, впрочем, и любые другие виды интеллектуального отдыха вполне подойдут.
Туманное утро, солнечный день и ясный вечер – такую погоду прогнозируют синоптики в этот выходной. Осадков не ожидается.
В народе 30 ноября называли Осия Колесник.
влажность:
давление:
ветер: