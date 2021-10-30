30.10.2021 16:50 Рита Парфенова

В воскресенье харьковчане переведут часы на зимнее время: советы медиков

В последние выходные октября Украина переходит на зимнее время, в этом году стрелки часов переведут в ночь с 30 на 31 октября.

Как сообщает РЕДПОСТ, стрелки переводят на час назад. Официально это произойдет в 4 часа утра, и в Харькове второй раз за ночь снова станет три часа ночи.



В современных девайсах – телефонах, планшетах, компьютерах – перевод часов предусмотрен автоматически, достаточно один раз выбрать соответствующую опцию. Электронные приборы и механические часы нужно перенастроить в ручном режиме.



В первый раз Украина перешла на сезонное время еще в составе Союза – в 1981 году. А в 1996 году Кабмин Украины закрепил этот переход постановлением о порядке исчисления времени. Это объяснялось экономией электроэнергии и возможностью продления светового дня.



Однако все чаще звучат разговоры о вреде сезонного времени. Медики сигнализируют о том, что из-за корректировки времени обостряются сердечно-сосудистые заболевания, страдает иммунная функция организма, появляется общая слабость и недомогание.



Чтобы легче пережить перевод стрелок, следует соблюдать несколько простых правил:

наладить сон,

увеличить время прогулок на свежем воздухе,

в первое время снизить физическую и эмоциональную нагрузки на организм,

организовать правильное питание,

пить травяные чаи, теплое молоко с медом,

исключить алкоголь и жирную пищу.

Напомним, согласно утвержденному ЦИК календарному плану 31 октября 2021 года с 8:00 до 20:00 состоится голосование по выборам Харьковского городского головы. Результаты выборов должны быть установлены до 12 ноября включительно.