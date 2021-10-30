Комитет избирателей Украины проведет экзит-полл на выборах мэра Харькова

Опрос на выходе с избирательных участков проводится для того, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и открытость выборов мэра города.
В день выборов 31 октября Комитет избирателей Украины будет проводить экзит-полл возле участков для голосования в Харькове, сообщает РЕДПОСТ.
О этом заявил аналитик КИУ в Харьковской области Виталий Носачев на пресс-конференции.
«31 октября — важный день в жизни города. Для того, чтобы обеспечить демократичность выборов, будут проводиться экзит-полл. Проведение опроса на выходе из избирательного участка – это общепринятая процедура, способствующая прозрачности», — заявил Носачев.
Проводить опрос будут специалисты компаний New Image Marketing Group и Human Research по заказу областной организации КИУ. Метод опроса – имитация голосования, то есть, анонимное заполнение анкет.
Предварительные результаты экзит-полла будут обнародованы согласно законодательству после того, как участки закроют свои двери и начнут подсчет голосов.
Напомним, Комитет избирателей Украины проводит мониторинг выборов всех уровней и собственные экзит-поллы с 1994 года.
Напоминаем, что для участия в выборах мэра с собой нужно принести только паспорт и маску. Как официально разъяснил ЦИК, дополнительные документы (в том числе, о вакцинации или ПЦР-тесты) на избирательных участках не нужны.
Комментариев: 0
Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой, впрочем, и любые другие виды интеллектуального отдыха вполне подойдут.
Туманное утро, солнечный день и ясный вечер – такую погоду прогнозируют синоптики в этот выходной. Осадков не ожидается.
В народе 30 ноября называли Осия Колесник.
влажность:
давление:
ветер: