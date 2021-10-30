30.10.2021 17:38 Наталья Иванова

Комитет избирателей Украины проведет экзит-полл на выборах мэра Харькова

Опрос на выходе с избирательных участков проводится для того, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и открытость выборов мэра города.

В день выборов 31 октября Комитет избирателей Украины будет проводить экзит-полл возле участков для голосования в Харькове, сообщает РЕДПОСТ.

О этом заявил аналитик КИУ в Харьковской области Виталий Носачев на пресс-конференции.

«31 октября — важный день в жизни города. Для того, чтобы обеспечить демократичность выборов, будут проводиться экзит-полл. Проведение опроса на выходе из избирательного участка – это общепринятая процедура, способствующая прозрачности», — заявил Носачев.

Проводить опрос будут специалисты компаний New Image Marketing Group и Human Research по заказу областной организации КИУ. Метод опроса – имитация голосования, то есть, анонимное заполнение анкет.

Предварительные результаты экзит-полла будут обнародованы согласно законодательству после того, как участки закроют свои двери и начнут подсчет голосов.

Напомним, Комитет избирателей Украины проводит мониторинг выборов всех уровней и собственные экзит-поллы с 1994 года.

Напоминаем, что для участия в выборах мэра с собой нужно принести только паспорт и маску. Как официально разъяснил ЦИК, дополнительные документы (в том числе, о вакцинации или ПЦР-тесты) на избирательных участках не нужны.