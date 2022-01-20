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20.01.2022  12:20   Виталий Хиневич

В Харькове задержали закладчика с сотней свертков

Гражданин делал заказы наркотических веществ при помощи мессенджера "Telegram".

Злоумышленник
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
 
Сообщается, что 19 января возле одного из домов Харькова по проспекту Науки, правоохранители задержали мужчину. При осмотре вещей у 24-летнего гражданина было выявлено и изъято 100 пакетов с наркотическими веществами.
 
Расследованию удалось установить, что правонарушитель  при помощи мессенджера "Telegram" выполнял заказы наркотических веществ для дальнейшей реализации.
 
 
Если вину злоумышленника докажут, ему может грозить от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
Напомним, ранее мы писали о задержании агрессивного закладчика, который сопротивлялся полиции и пытался подкупить патрульных.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  наркотики, криминал, харьков
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