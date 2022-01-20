20.01.2022 12:20 Виталий Хиневич

В Харькове задержали закладчика с сотней свертков

Гражданин делал заказы наркотических веществ при помощи мессенджера "Telegram".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Сообщается, что 19 января возле одного из домов Харькова по проспекту Науки, правоохранители задержали мужчину. При осмотре вещей у 24-летнего гражданина было выявлено и изъято 100 пакетов с наркотическими веществами.

Расследованию удалось установить, что правонарушитель при помощи мессенджера "Telegram" выполнял заказы наркотических веществ для дальнейшей реализации.

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Если вину злоумышленника докажут, ему может грозить от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали о задержании агрессивного закладчика , который сопротивлялся полиции и пытался подкупить патрульных.