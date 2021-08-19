Помогите найти: под Харьковом ушел из дома и пропал парень с татуировками (фото)

Пд Харьковом третий месяц разыскивают 22-летнего Александра Стеценко.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харковом идет поиск 22-летнего Александра Стеценко. 25 апреля 2021 года худощавый молодой человек ушел из дома в поселка городского типа Донец Балаклейского района и пропал.
Приметы: рост 180 см., глаза серо-голубые,
Особые приметы: татуировки - на ключицах "крылья", на запястье "планета", на щиколотке буква "А".
При наличии информации просьба звонить по телефонам 095-35-00-453, 068-777-0-112 или 102.
Напомним, ранее мы писали о муэжчине, который нашелся спустя два месяца поисков
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