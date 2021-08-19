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19.08.2021  16:10   

В Харькове пройдет марафон "Освобождение" на четырех дистанциях

29 августа состоится 35-й юбилейный легкоатлетический марафон "Освобождение". В программе соревнований – марафон, полумарафон, забег на 10 км.

Марафон "Освобождение" в Харькове
 
Исторический забег проводится ежегодно с 1985 года. В этом году он посвящён 367-й годовщине основания Харькова, 78-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 30-й годовщине Независимости Украины. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией из-за Covid-19 в стране организаторы сократили количество участников до нескольких сотен человек.
 
Зарегистрироваться на мероприятие можно будет только в течении одного дня - накануне старта - 28 августа с 9:00 до 18:00 на территории Велодома, по адресу Белгородское шоссе, 5А.
 
Начало забега на 10 км состоится 29 августа в 7:00 возле памятника Велосипедисту. В 8:00 на старт должны будут выйти участники полумарафона и марафонцы.
 
Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса Covid-19 легкоатлетический марафон "Освобождение", который должен был пройти 16 августа на стадионе “Динамо”, был отменён. 
 
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Тэги:  марафон, харьков
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