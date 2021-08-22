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22.08.2021  06:00   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на воскресенье, 22 августа

В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.

Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 22 августа 2021 года

В воскресенье ожидается неустойчивая погода под влиянием малоподвижного атмосферного фронта. Температура воздуха постепенно снизится до комфортных значений. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+20°C (ощущается как +19°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 40%. Температура воздуха +24°...+29°C (ощущается как +31°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +25°...+22°C (ощущается как +28°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Слабые геомагнитные возмущения не приведут к возникновению магнитных бурь.

Народные приметы. Много росы – к жаркому дню.

Если ночь ясная, а росы нет – к дождю на следующее утро.

С 22 августа осенний дождь летний перебивает.

Если ветер южный и вихревой – зимой много снега будет.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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