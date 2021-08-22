День памяти погибших полицейских: события 22 августа

Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
Также в этот день...
В 1770 году капитан Джеймс Кук во время своей первой кругосветной экспедиции высадился на восточном побережье Австралии, которое назвал Новым Южным Уэльсом и объявил владением британской короны.
1822 – американский изобретатель Александр Белл получил патент номер 7739 на изобретение телефона.
1862 – родился Клод Дебюсси, французский композитор.
1864 – принято международное соглашение для облегчения участи раненых и больных бойцов во время войны – первая Женевская конвенция.
1865 – Уильям Шепперд получает патент на жидкое мыло.
1909 – в Реймсе началось первое в мире авиашоу.
1917 – родился Джон Ли Хукер, величайший американский блюзовый певец и гитарист.
1920 – родился Рэй Брэдбери (ум. 5 июня 2012), американский писатель-фантаст, автор «Марсианских хроник» и «451 градуса по Фаренгейту».
1966 – родилась Ольга Сумская, актриса и телеведущая.
1971 – родился Ричард Армитидж, британский актер («Первый мститель», «Хоббит», «Ганнибал»).
1974 – родился Марат Башаров, актер театр и кино.
1978 – сотрудники английской газеты «Таймс» установили своеобразный рекорд, опубликовав небольшую заметку с 97 опечатками.
1979 – «Led Zeppelin» выпустили свой последний альбом «In Through the Out Door».
1988 – в Австралии выпущена первая платиновая монета с изображением коалы.
1989 – открыты кольца Нептуна.
1997 – в харьковском сквере возле станции метро «Научная» открыли памятник воинам, погибшим в Афганистане.
2005 – в Харькове на улице Петровского открыли памятник Остапу Бендеру.
2007 – в Харькове возле главного корпуса ХГТУСА установлен памятник известному архитектору Алексею Бекетову.
2012 – на площади Конституции в Харькове открыли новый Монумент Независимости.
Именины отмечают: Алексей, Антон, Дмитрий, Иван, Мария, Матвей, Петр, Яков.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выступая советчиком или опекуном.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Возможен кратковременный дождь. Местами гроза, град и шквал, 15-20 м/с.
Всемирный день лени - неофициальный, но самый настоящий праздник, который широко отмечается во многих странах мира именно 20 августа.
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