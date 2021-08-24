24.08.2021 19:49

Малыша нашли в поле кукурузы: поисковики из Харькова рассказали о поисках ребенка

История поиска шестилетнего Богдана харьковчанами.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, в ночь с 20 на 21 августа 2021г. в 0.30 поисковикам поступила срочная информация о том, что пропал реьнок. Маленький шестилетний Богдан около 20.00 этого же дня потерялся возле села Нагорновка, Сумского района, Сумской области.

Тем временем на месте пропажи Богдана уже работали сотрудники полиции, МЧС и нацгвардия. Позже присоединились кинологи с поисковыми собаками.

Харковские поисковики выехали около 2.00 ночи и, добравшись до села Нагорновка, около 6.00 утра развернули штаб и приступили к работе.

Часть поисковиков совместно с нацгвардией, полицией и МЧС была отправлена прочесывать поля, посадки, а часть просматривала видео с камер жилых домов, в надежде, что ребенок мог на них попасть. К сожалению ни на одну из камер он не попал, поэтому вывод был один - малыш заблудился где-то в полях или посадке.

В 9.46 возле кукурузного поля нашли кепку Богдана и детские свежие следы, а значит появилась надежда, что ребенок где-то в этом районе, и поиск движется в правильном направлении.

Прочесывалась местности, а инфорги снова и снова рассылали ориентировки и мониторили чаты, помогая координаторам в получении информации, а также координируя отправку новых экипажей на поиск. Всего на тот момент в поиске на местности участвовало около 450 человек, среди которых были волонтеры отряда, полиция, нацгвардия, МЧС, с постоянной ротацией, кинологи, в количестве 12 человек и добровольцы.

Местность была не из лёгких. Особую сложность представляли собой поля кукурузы и подсолнечника, так как это были густые и очень высокие заросли, которые достаточно сложно просматривались.

В 15.00 были найдены ещё одни детские следы, примерно в километре от первоначально найденных, а в 16.00 был привлечен вертолет для осмотра территории с высоты.

В 17.10 Богданчика нашли в поле кукурузы на расстоянии 4 км от места пропажи. Как оказалось, собака привела к зоне, где находился мальчик, подозвали отца и когда он начал звать по имени сынишку, услышали слабый голосок. Это был наш малыш, прятавшийся в зарослях кукурузы.

Слезы счастья были у всех, а мальчишка в растерянности от количества собравшихся вокруг людей, жевал бутерброд и пил воду. Ведь сутки он провел в поле без капли воды и еды.

Напомним, ранее мы писали о поиске пропавшего дедушки под Харьковом.