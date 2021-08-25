25.08.2021 06:00

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 25 августа

Утренние облака продержатся в Харькове почти весь день, лишь к вечеру погода прояснится. Днем небольшой кратковременный дождь.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 17%. Температура воздуха +15°...+20°C (ощущается как +20°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +25°...+28°C (ощущается как +32°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 11%. Температура воздуха +27°...+23°C (ощущается как +32°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 27%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 15%. Синоптики обещают, что геомагнитные колебания, которые будут происходить 25 августа 2021 года, не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. С 25 августа начинаются первые ранние заморозки в воздухе. Начинают опадать отдельные листья у клена.



В старину заметили, если в этот день дождливо - бабье лето коротким будет, а если погода теплая и ясная - следует ждать хорошого урожая белых грибов.