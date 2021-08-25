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25.08.2021  07:00   

Поцелуемся и помиримся: какие праздники отмечают 25 августа

25 августа для многих может стать знаковым, если они последуют названию праздника: День «Поцелуемся и помиримся» или День примирительного поцелуя.

День примирительного поцелуя

Инициаторы праздника предлагают вспомнить и о том, что поцелуй может носить не только характер проявления нежных чувств, быть знаком приветствия, но и играть роль крайне эффективного средства примирения в момент ссоры, конфликта. В данном случае поцелуй сродни рукопожатию, но отличается от него тем, что неприменим так широко и в отношении любого человека.
 

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В 325 году Никейским собором установлены правила для вычисления Пасхи у христиан. В начале эры большинство христианских церквей имели собственные пасхалии (методики расчета даты Пасхи). На I Вселенском соборе в Никее было предложено отмечать всем христианам Пасху в один день. С этого момента в христианском мире стала распространяться александрийская пасхалия как наиболее простая система, удовлетворяющая требованию: Пасха должна быть в первый воскресный день после первого весеннего полнолуния (полнолуние после весеннего равноденствия). В VIII веке эту пасхалию целиком приняла и римская церковь.

1609 – Галилео Галилей продемонстрировал венецианскому совету дожей новое устройство – телескоп.

1718 – французские колонисты, прибывшие в Луизиану, основали город Новый Орлеан.

1819 – родился Алан Пинкертон, частный сыщик, основатель детективного агентства. Его самыми крупными успехами были предотвращение покушения на президента Линкольна в Балтиморе в 1861 году и арест организаторов кражи 700 000 долларов в железнодорожной компании Adams Express. Имя этого знаменитого детектива давно стало нарицательным, а его детективное агентство работает до сих пор и считается одним из лучших.

1875 – капитан Мэттью Уэбб стал первым человеком, вплавь преодолевшим Ла-Манш.

1924 – родился Павло Загребельный, украинский писатель («Европа 45», «Роксолана», «Разгон»).

1930 – родился сэр Шон (Томас) Коннери, шотландский киноактер, который был первым исполнителем роли Джеймса Бонда. После чего снимался много и плотно, благо, зритель от всех его фильмов в перманентном восторге.

1930 – экспедиция полярников на ледокольном пароходе «Георгий Седов» открыла западные берега Северной Земли.

1930 – родился Георгий Данелия, режиссер («Джентльмены удачи», «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!», «Паспорт»).

1942 – родилась Маргарита Терехова, советская и российская актриса, режиссёр театра и кино.

1944 – родился Сергей Соловьев, российский кинорежиссер («Сто дней после детства», «Асса», «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви», «Нежный возраст») и сценарист.

1950 – на экранах Японии появился фильм Акиро Куросава «Расемон» с Тосиро Мифуне в главной роли. В следующем году фильм завоевал Главный приз на кинофестивале в Венеции и принес мировую славу его создателям.

1958 – родился Тим Бартон, американский кинорежиссер («Бэтмен-1, 2», «Эд Вуд», «Марс атакует», «Битлджюс», «Эдвард Руки-ножницы», «Сонная лощина», «Планета Обезьян», мульты «Кошмар перед рождеством» и «Труп невесты», и, наконец «Cуини Тодд». Диагноз Бартону никто не ставил, но, надо полагать, психиатры всего мира потирают руки, мечтая его обследовать. Его стиль – дурашливая клоунада, равномерно смешанная с трагической готикой. Никто так больше не умеет. Так что остается только надеятся, что Тим еще долго не выздоровеет...

1960 – в Риме состоялось торжественное открытие XVII Олимпийских игр. Они вошли в историю и большим количеством участников, и острым соперничеством в борьбе, и множеством рекордов и сенсаций. А еще тем, что все участники в Олимпийской деревне были размещены по «политическому» признаку. Спортсменов из СССР и других восточноевропейских стран поселили в восточной ее части, спортсменов Запада – в западной, а между ними располагались «нейтралы» – олимпийцы из Швейцарии, Лихтенштейна и других нейтральных стран.

1970 – родилась Клаудиа Шиффер, немецкая топ-модель и актриса.

1989 – американский космический зонд «Вояджер» передал снимки планеты Нептун на Землю.

2003 – первая в мире операция по пересадке языка прошла успешно.

2016 – в 15.00 стала в строй станция «Победа» – конечная на Алексеевской линии. 4 августа строительство станции закончилось, но она работала в тестовом режиме. Торжественное открытие станции было 19 августа. Станцию во время своей рабочей поездки открыл Президент Украины Петр Порошенко. 23 августа Кабинет Министров Украины принял распоряжение о введении в эксплуатацию 30-й станции метро – станции «Победа».

Именинники дня: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Памфил, Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор, Яков.

Тэги:  день в истории
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