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25.07.2021  07:00   

Сегодня – праздник работников торговли

Ежегодно в последнее воскресенье июля, в Украине отмечают День работников торговли.

День работников торговли.

Поздравления принимают все, чьи специальности непосредственно связаны со сферой торговли и ресторанного хозяйства.

Также в этот день...

25 июля 1687 года в г. Коломак состоялась казацкая рада, на которой гетманом Украины был избран И. Мазепа.

1907 – в Англии организовано скаутское движение.

1947 – в Праге открылся 1-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

1929 – родился Василий Шукшин, писатель, кинорежиссер, актер («Калина красная», «Они сражались за родину»).

1934 – родился Клод Зиди, французский кинорежиссер («Откройте, полиция!», «Крылышко или ножка», «Чудовище», «Астерикс и Обеликс против Цезаря»).

1947 – в Праге открылся I Всемирный фестиваль молодежи.

1965 – на фолк-фестивале в Ньюпорте Боб Дилан впервые вышел на сцену с электрогитарой. Поклонники музыканта не поняли его творческих исканий, освистали и согнали со сцены.

1967 – родился Мэтт Леблан, американский актер. Настоящую популярность получил за роль Джо Трибиани в телесериале «Друзья».

1978 – в английском городе Олдхэме родилась Луиза Джой Браун – первый ребенок, зачатый в пробирке.

1980 – австралийская группа AC/DC выпускает альбом Back in Black, ставший в итоге третьим в списке самых продаваемых в мире.

1983 – завершено строительство трансконтинентального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород длиной 4451 км.

1983 – трэш-метал группа Metallica выпускает свой дебютный альбом – Kill ’Em All

1984 – первый выход женщины-космонавта в открытый космос. Светлана Савицкая вышла в открытый космос с борта орбитальной космической станции «Салют-7».

2008 – начало визита Вселенского патриарха Варфоломея I в Украину.

2017 – националистические силы объявили о начале бессрочной акции «Черный список», для ликвидации в Украине коллаборационных бизнеса.

Именины отмечают: Арсений, Вероника, Гавриил (Гаврила), Иван, Мария, Михаил, Семен, Федор

Тэги:  день в истории
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