25.07.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 25 июля

Сегодня не рассчитывайте на дипломатичность – ни свою, ни окружающих. Избегайте конфликтов, столкновений и даже обсуждения каких-либо неоднозначных тем.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Весь день Овен может ощущать навязчивое давление со стороны. Возможно, его будет поджимать время, а может быть – подгонять обстоятельства или требовательные просьбы окружающих. В любом случае, от давления Овну вряд ли удастся избавиться, а значит, придется с ним примириться. Лучшее, что Овен может сделать, – это уединиться и постараться спокойно заняться своими делами, не отвлекаясь и не оглядываясь по сторонам.



Телец (21 апреля – 21 мая)

У Тельца будет редкий шанс совершить прорыв в каком-либо деле! Главное не упустить нужный момент, чтобы, когда он настанет, действовать решительно и четко. Благодаря своим активным, напористым действиям, Телец способен далеко вырваться вперед! Этот день ему стоит использовать для того, чтобы стремительным рывком достигнуть новых высот, опередив конкурентов.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

У Близнецов будет обострено чувство справедливости! Они способны грудью броситься на защиту своих или чьих-нибудь еще интересов, если сочтут, что окружающие эти интересы притесняют. Что ж, иногда неплохо «покачать права», а заодно и поставить обидчика на место. Однако Близнецы способны увидеть нарушение прав даже там, где этого нет и в помине. Или там, где это нарушение можно разглядеть лишь под очень большим микроскопом.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак весь день рискует провести в поисках истины, будучи твердо убежден, что она где-то рядом. Его поиски правды могут касаться всего: взаимоотношений с окружающими, работы, личной жизни. Однако как бы Раку ни казалось, что справедливость вот-вот должна восторжествовать, это вряд ли окажется так. Рак может с удивлением обнаружить, что истина в чистом виде – вещь почти бесполезная, и кроме него она никому не нужна.



Лев (24 июля – 23 августа)

Звезды советуют Льву идти только прямыми путями! Попытки вести свою игру, а тем более что-то скрыть или исказить, могут окончиться печально. Так что если Лев хочет получить нужный результат, ему придется действовать открыто. Окружающие тоже оценят во Льве честность и прямоту, однако в общении не стоит совсем уж перегибать палку: даже у откровенности есть свои границы.



Дева (24 августа – 23 сентября)

В каких-то вопросах Деве для достижения нужного результата придется говорить то, что от нее ждут, а не то, что она думает на самом деле. Или хотя бы в нужный момент промолчать о своих сомнениях. Ничего не поделаешь, откровенность уместна далеко не всегда, а уж в важных разговорах – тем более. Выложив все напрямую, Дева рискует навредить и делу, и себе. Если же она воздержится от комментариев, то вполне способна оказаться в выигрыше.



Весы (24 сентября – 23 октября)

В делах Весы будут настроены решительно и по-боевому. Зачем пытаться распутать узел, если можно его разрубить? Самое интересное, что в каких-то вопросах такие радикальные меры могут помочь – однако далеко не во всех. Вот почему к делам, требующим времени и деликатного подхода, Весам лучше даже на пушечный выстрел не подходить. Или же заранее смириться с их полным и безоговорочным провалом.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

У Скорпиона день разгребания завалов! Даже если это не было предусмотрено его расписанием, ситуация, скорее всего, сложится так, что ему придется хотя бы в чем-то навести порядок. Возможно, этим «чем-то» окажется рабочий стол, а может быть, Скорпиону пришла пора разложить по полочкам свои дела и планы. Отлынивать не стоит, ведь во время этого процесса Скорпион имеет все шансы обнаружить нечто забытое, но до сих пор актуальное и достаточно ценное.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец будет находиться в диссонансе с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Ему может казаться, что все вокруг напускают на себя слишком важный вид, окружающие же в свою очередь будут недовольны беспечностью Стрельца. К настоящим трениям это вряд ли приведет, однако чтобы взаимопонимание не дало трещину, Стрельцу стоит чаще делать серьезное и умное лицо. Даже если это кажется ему таким забавным!



Козерог (22 декабря – 20 января)

В делах Козерог способен на решительные, даже радикальные, меры – особенно в сфере финансов. Вместо того чтобы семь раз отмерить, он будет настроен семь раз отрубить! С одной стороны, есть опасность того, что Козерог необдуманно пустит деньги на ветер. С другой же – его боевой настрой поможет ему решиться на те финансовые шаги, которые уже давно назрела необходимость совершить.



Водолей (21 января – 19 февраля)

В Водолее может проснуться критик. Причем критичность Водолея будет в меньшей степени направлена на себя и в большей – на всех остальных. Водолею может казаться, что его замечания заставят окружающих устыдиться и исправить ошибки, однако на деле все будет не так. Мудрые советы Водолея пропадут даром, а вот критика способна стать источником обид. Так что ему решать, стоит ли тратить на критику нервы и силы без всякой надежды на результат.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Существует большая вероятность того, что окружающие будут пытаться нагрузить на Рыб свои дела или даже сделать крайним в каких-то вопросах! Они почувствуют их податливость и покладистость, пытаясь беззастенчиво этим пользоваться! Изменить такое положение дел Рыбы смогут, только если будут жестко стоять на своем, пресекая подобные попытки. Иначе весь день им суждено посвятить чужим делам, совершенно забросив собственные.