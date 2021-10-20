В Харькове спасли тонущего в реке мужчину

Спасатель бросился в холодную воду, чтобы быстрее вернуть утопающего на берег.
Заплывом в холодной воде завершилась операция по спасению мужчины, тонущего в реке Харьков, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Несчастный случай на реке Харьков в районе улицы Франковской произошел утром 14 октября. Спасать тонущего мужчину прибыли сотрудники 9-ГПСЧ. Когда и.о. заместителя части капитан Юрий Улинич увидел на поверхности воды силуэт человека, он понял, что счет идет на минуты. Капитан сбросил верхнюю одежду, нырнул в холодную воду и доплыл к тонущему мужчине. В это момент ему бросили спасательный конец Александрова, с помощью которого вытащили обоих на берег.
На берегу пострадавший самостоятельно пришел в сознание и был госпитализирован в больницу экипажем скорой помощи.
Ранее мы писали о спасательной операции сотрудников ГСЧС в садовом обществе «Ремонтник», расположенного в поселке Липцы Харьковского района. Мужчина с инсультом скатился в 15-метровый овраг, заросший кустарником. Спасатели обвязали веревкой носилки с пострадавшим, подняли из оврага и донесли до кареты скорой помощи.
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