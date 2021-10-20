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20.10.2021  10:09   Рита Парфенова

В Харькове борется за жизнь 4-летняя девочка с раком крови

Харьковчанке Анне Постольник необходима срочная трансплантация костного мозга.


annapobedit.tilda.ws

Для спасения жизни 4-летней Анны Постольник необходимо собрать 210 тысяч долларов США для трансплантации костного мозга, пишет РЕДПОСТ.

В прошлом году девочке поставили диагноз «рак крови» – острый лимфобластный лейкоз. Анечка успешно проходила лечение в Белорусском детском онкоцентре, у ребенка наступила ремиссия. Но произошел рецидив заболевания, здоровье девочки резко ухудшилась.

Для спасения жизни ребенка необходима трансплантация костного мозга и соответствующее лечение, которые клиника оценивает в 210 тысяч долларов. Половину суммы нужно внести в ближайший месяц.

Неравнодушных и отзывчивых людей просят присоединиться помочь Анечке вылечиться. У Анюты есть все шансы победить болезнь, и любое ваше пожертвование подарит девочке жизнь.

О том, как проходит выздоровление Анюты, можно узнать на страницах в социальных сетях и на сайте #annapobedit

Помощь маленькой Анечке:

Карта ПриватБанк
4149 6293 5207 4785
Постольник Николай (папа)

Валютная карта USD
4149 6293 5166 7928

Валютная карта EUR
4149 6293 5167 6606

POSTOLNYK MYKOLA

На фото – номера счетов папы Анечки, на которые можно перечислить любую посильную для Вас сумму

Сбор средств на лечение Анны Постольник. Новости Харькова

Напомним, в Харькове собирают деньги на лечение 11-летнего Ярослава Майорова. У ребенка редкое и тяжелое онкологическое заболевание – диспластическая мелкоклеточная опухоль брюшной полости. Для лечения Ярослава в израильской клинике Шиба необходимо собрать 50 тысяч долларов США.

Источник:   #annapobedit
 Тэги:  сбор средств, харьков
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