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07.06.2021  13:16   

Семейный подряд наркозакладчиков: в квартире нашли товар на 650 тысяч гривен (ФОТО)

Наркодельцов задержали во время раскладки «товара» по тайникам.

У наркозакладчиков из Харькова нашли товар на сумму около 650 тысяч гривен

44-летний мужчина с 21-летним сыном решили делать бизнес на продаже особо опасного психотропного вещества PVP через интернет-магазин, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру.

Для этого двое мужчин создали в мессенджере Telegram группу для общения с покупателями и пошли на дело – раскладывать сверки PVP.

Мужчины успели сделать 15 закладок, пока их задержали правоохранители.

По месту жительства несостоявшихся наркобаронов прошли обыски, в результате которых изъято 73 пакета (свертки, пластиковые колпачки и прозрачные пакеты) общей массой около 700 граммов особо опасного психотропного вещества PVP, 2 пакета с каннабисом общим весом около 100 граммов и 6 таблеток с содержанием опасного психотропного вещества МDMA .

Общая стоимость наркотических веществ по ценам черного рынка составила около 650 000 гривен.

У наркозакладчиков из Харькова нашли товар на сумму около 650 тысяч гривен У наркозакладчиков из Харькова нашли товар на сумму около 650 тысяч гривен

4 июня мужчины были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, им сообщено о подозрении по факту незаконного приобретения и хранения с целью сбыта особо опасного психотропного вещества в особо крупных размерах, незаконного приобретения, хранения с целью сбыта опасного психотропного вещества , совершенных повторно (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас к отцу с сыном применена мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности освобождения под залог.

Проводится досудебное расследование, устанавливаются пути приобретения наркотических веществ.

У наркозакладчиков из Харькова нашли товар на сумму около 650 тысяч гривен У наркозакладчиков из Харькова нашли товар на сумму около 650 тысяч гривен

Ранее РЕДПОСТ писал, что правоохранители задержали двух 41-летних жителей города Чугуева при перевозке 300 граммов каннабиса для дальнейшего сбыта.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  наркотики, харьков
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