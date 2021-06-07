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07.06.2021  13:40   

Сколько украинцев сталкивалось с мошенниками при поиске работы

GorodRabot.com.ua рассказал, как чаще всего обманывают соискателей в Украине.

Сколько украинцев сталкивалось с мошенниками при поиске работы
 
24% украинских соискателей признались, что уже стали жертвой мошенников ‒ недобросовестных работодателей или аферистов. Опрос проводился на сайте GorodRabot.com.ua и в соцсетях поисковой системы с 24 по 30 мая 2021 года, в опросе приняли участие 700 граждан Украины.
 
Основные правила безопасности для соискателя ‒ не соглашаться на объёмное тестовое задание, не переводить деньги, не раскрывать личных данных и проверять компанию, разместившую вакансию.
 
GorodRabot.com.ua спросил своих пользователей ‒ вы сталкивались с мошенниками при поиске работы?
 
76% соискателей повезло ‒ они отзывались только на «честные» вакансии.
9% опрошенных рассказали, что им заплатили меньше, чем было обещано в вакансии, а 3% пожаловались, что не получили никакой платы за стажировку.
8% участников опроса попали на финансовую пирамиду.
У 4% соискателей «работодатель» сразу начал вымогать деньги под предлогом оплаты спецодежды, проезда, пересылки документов и прочего.
 
Ранее РЕДПОСТ писал про вакансии, которые не боятся локдауна.
Тэги:  харьков, вакансии
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