07.06.2021 13:40

Сколько украинцев сталкивалось с мошенниками при поиске работы

GorodRabot.com.ua рассказал, как чаще всего обманывают соискателей в Украине.

24% украинских соискателей признались, что уже стали жертвой мошенников ‒ недобросовестных работодателей или аферистов. Опрос проводился на сайте GorodRabot.com.ua и в соцсетях поисковой системы с 24 по 30 мая 2021 года, в опросе приняли участие 700 граждан Украины.

Основные правила безопасности для соискателя ‒ не соглашаться на объёмное тестовое задание, не переводить деньги, не раскрывать личных данных и проверять компанию, разместившую вакансию.

GorodRabot.com.ua спросил своих пользователей ‒ вы сталкивались с мошенниками при поиске работы?

76% соискателей повезло ‒ они отзывались только на «честные» вакансии.

9% опрошенных рассказали, что им заплатили меньше, чем было обещано в вакансии, а 3% пожаловались, что не получили никакой платы за стажировку.

8% участников опроса попали на финансовую пирамиду.

У 4% соискателей «работодатель» сразу начал вымогать деньги под предлогом оплаты спецодежды, проезда, пересылки документов и прочего.

Ранее РЕДПОСТ писал про вакансии , которые не боятся локдауна.