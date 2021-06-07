07.06.2021 13:43

В Харькове продлят маршрут троллейбуса №50

В ближайшее время маршрут троллейбуса №50 продлят до площади Конституции.



//gortransport.kharkov.ua

Тролейбус №50, запущенный по маршруту Пятихатки – площади Свободы, теперь будет доезжать до площади Конституции.

Об этом по информации корреспондента РЕДПОСТ заявил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов во время проведения личного приёма на КП «Харьковские тепловые сети».

С просьбой продлить маршрут троллейбуса №50 обращались харьковчане. После изучения вопроса, маршрут продлили по улице Сумской до площади Конституции.

По словам Игоря Терехов, по новому маршруту троллейбус начнёт курсировать в ближайшее время.

Напомним, троллейбусный маршрут №50 в Харькове запущен в апреле 2021 года. На линии работают троллейбусы с автономным ходом, которые могут опускать штанги и проезжать без них до 30 км.