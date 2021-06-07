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07.06.2021  14:48   

Под Харьковом на ходу загорелась иномарка (ФОТО)

Срочно вызвали спасателей, чтобы не взорвался газовый баллон.

Под Харьковом спасатели тушили пожар в легковом автомобиле

В девять утра 7 июня просреди улицы Харьковской в городе Купянске на полном ходу вспыхнул капот автомобиля Volkswagen Sharan, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На иномарку 1996 года выпуска было уставлено газовое оборудование, и существовала угроза взрыва баллона.

На место пожара вызвали спасателей, огнеборцы из 44-й пожарно-спасательной части за 10 минут прибыли на вызов и локализовали пожар. Окончательное укрощение огня произошло к десяти часам утра.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, утром 6 июня в селе Куриловка Купянского района спасатели смывали с дороги дизель, вылившийся из перевернувшегося грузовика с зерном.

Под Харьковом спасатели тушили пожар в легковом автомобиле

Тэги:  дтп, харьков
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