Срочно вызвали спасателей, чтобы не взорвался газовый баллон.
В девять утра 7 июня просреди улицы Харьковской в городе Купянске на полном ходу вспыхнул капот автомобиля Volkswagen Sharan, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
На иномарку 1996 года выпуска было уставлено газовое оборудование, и существовала угроза взрыва баллона.
На место пожара вызвали спасателей, огнеборцы из 44-й пожарно-спасательной части за 10 минут прибыли на вызов и локализовали пожар. Окончательное укрощение огня произошло к десяти часам утра.
Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.
Напомним, утром 6 июня в селе Куриловка Купянского района спасатели смывали с дороги дизель, вылившийся из перевернувшегося грузовика с зерном.
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