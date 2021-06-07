07.06.2021 14:51
Футбол. Харьковчанки завоевали Кубок Украины
Харьковское дерби в финале престижного турнира.
//sportevents.kharkiv.ua
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Харьков спортивный, состоялся решающий матч Кубка Украины по футболу среди женских команд.
Поединок стал харьковским дерби - "Жилстрой-1" против "Жилстрой-2".
Борьба разгорелась с самого начала встречи.
Первый голевой момент создал, но так и не реализовал его чемпион Украины - "Жилстрой-1", как и в дальнейшем в ходе матча, несмотря на постоянные атаки.
Фортуна оказалась на стороне "Жилстроя-2" - одна из нечастых атак клуба завершилась взятием ворот.
Принявшая пас Калинина, забила решающий гол поединка на 39 минуте.
Этот гол оказался единственным - реализовать моменты больше не удалось.
Таким образом, две харьковские команды распределили престижные трофеи Украины.
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