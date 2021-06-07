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07.06.2021  14:51   

Футбол. Харьковчанки завоевали Кубок Украины

Харьковское дерби в финале престижного турнира.


//sportevents.kharkiv.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Харьков спортивный, состоялся решающий матч Кубка Украины по футболу среди женских команд.
 
Поединок стал харьковским дерби - "Жилстрой-1" против "Жилстрой-2".
 
Борьба разгорелась с самого начала встречи.
 
Первый голевой момент создал, но так и не реализовал его чемпион Украины - "Жилстрой-1", как и в дальнейшем в ходе матча, несмотря на постоянные атаки.
 
Фортуна оказалась на стороне "Жилстроя-2" - одна из нечастых атак клуба завершилась взятием ворот.
 
Принявшая пас Калинина, забила решающий гол поединка на 39 минуте.
 
Этот гол оказался единственным  - реализовать моменты больше не удалось.
 
Таким образом, две харьковские команды распределили престижные трофеи Украины.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что - Жилстрой-1 стал чемпионом Украины.
Тэги:  футбло, жилстрой, харьков, кубок, украина, победитель
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