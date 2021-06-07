07.06.2021 14:51

Футбол. Харьковчанки завоевали Кубок Украины

Харьковское дерби в финале престижного турнира.



//sportevents.kharkiv.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Харьков спортивный, состоялся решающий матч Кубка Украины по футболу среди женских команд.

Поединок стал харьковским дерби - "Жилстрой-1" против "Жилстрой-2".

Борьба разгорелась с самого начала встречи.

Первый голевой момент создал, но так и не реализовал его чемпион Украины - "Жилстрой-1", как и в дальнейшем в ходе матча, несмотря на постоянные атаки.

Фортуна оказалась на стороне "Жилстроя-2" - одна из нечастых атак клуба завершилась взятием ворот.

Принявшая пас Калинина, забила решающий гол поединка на 39 минуте.

Этот гол оказался единственным - реализовать моменты больше не удалось.

Таким образом, две харьковские команды распределили престижные трофеи Украины.