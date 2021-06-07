Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП в Харькове: Протаранил иномарку, выскочив из-за грузовика (ВИДЕО)
07.06.2021  15:26   

ДТП в Харькове: Протаранил иномарку, выскочив из-за грузовика (ВИДЕО)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: водитель помял иномарку, вылетев из-за грузовика

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на окружной - ДТП.

Здесь столкнулись два легковых автомобиля.

Легковое авто, проезжавшее мимо грузовика, было торпедировано другой легковушкой, выскочившей из-за грузовика.

Информации о пострадавших пока нет.

Как ранее мы писали, журналисту пришлось отстреливаться от героев репортажа.

Тэги:  дтп, харьков, авария
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