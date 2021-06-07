ДТП Харьков: водитель помял иномарку, вылетев из-за грузовика

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на окружной - ДТП.
Здесь столкнулись два легковых автомобиля.
Легковое авто, проезжавшее мимо грузовика, было торпедировано другой легковушкой, выскочившей из-за грузовика.
Информации о пострадавших пока нет.
Как ранее мы писали, журналисту пришлось отстреливаться от героев репортажа.
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