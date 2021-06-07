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07.06.2021  15:53   

В парке Машиностроителей прошел праздник для детей (ФОТО)

Праздничное мероприятие «Счастливое детство», посвященное началу работы школьных лагерей Слободского района, прошло сегодня, 7 июня, в парке Машиностроителей.

 
Для детей работали разные локации, сообщает РЕДПОСТ. Они могли посетить веревочный парк, принять участие во флешмобе «Город твоей суперсилы», а также в конкурсе рисунков на асфальте, научном шоу, шахматном турнире и мастер-классах (плетение из лозы, изготовление кукол-мотанок и фенечек). Кроме того, прошел концерт с участием детских коллективов, а также работала выставка лучших творческих работ школьников. 
 
Мероприятие посетил и.о. мэра Игорь Терехов. Он поздравил школьников с окончанием учебного года и пожелал веселых каникул. 
 
«Я очень хочу, чтобы на ваших лицах всегда были улыбки, чтобы всегда было классное настроение. А мы, взрослые, будем делать все возможное, чтобы вы всегда были счастливы», - обратился к детям Игорь Терехов. 
 
Напомним, с 7 по 25 июня в городе будет работать 191 лагерь с дневным пребыванием на базе учреждений среднего школьного образования. Планируется, что в них отдохнет 25,6 тыс. детей.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что в сквере «Стрелка» юные харьковские музыканты устроили большой концерт.

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Тэги:  дети, харьков
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