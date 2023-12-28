28.12.2023 20:40 Віталій Хінєвіч

Про ситуацію з грипом та ГРВІ в Україні розповіли у МОЗ

За тиждень з 18 по 24 грудня в країні зареєстровано 152 073 випадки захворювання, із них 85 023 - серед дітей віком до 17 років. До лікарень госпіталізовано 4 684 українці, 2 303 з яких - діти до 17 років.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Зареєстровано 8 709 нових випадків COVID-19. У двох областях — Вінницькій та Кіровоградській — виявили три випадки нового субваріанту коронавірусу «Pirola». 1 870 пацієнтів потребували спеціальної медичної допомоги у лікарні. Зокрема, 6 дітей — у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

У 10 регіонах України циркулюють віруси грипу А та В. Від ускладнень хвороби в Івано-Франківській області померли двоє людей. В обох випадках пацієнти не були вакциновані проти грипу та COVID-19. Перші дві смерті в області від ускладнень грипу зареєстрували два тижні тому.

«У разі ускладнення епідситуації у громаді чи на рівні області, у лікувальних, освітніх установах, закладах торгівлі, громадського харчування, підприємствах, транспорті обласні комісії ТЕБ і НС можуть локально впроваджувати обмежувальні заходи для зниження ризику поширення епідемії. Протиепідемічні заходи можуть включати запровадження маскового режиму, соціальної дистанції, скасування масових заходів до нормалізації ситуації тощо.

Рівень захворюваності для оголошення перевищення епідпорогу — різний для кожної області. Він вираховується в залежності від кількості населення та інтенсивності поширення респіраторно-вірусних інфекцій. В областях, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу, можуть застосовуватися локальні карантини, тобто посилені протиепідемічні заходи»,- повідомили у МОЗ.

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