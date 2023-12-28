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28.12.2023  19:50   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку відбито 12 атак ворога

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти: Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки, Кам'янка Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі Синьківки Харківської області. Також противник завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки та Глушківки Харківської області. 
 
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що тюремний вирок з конфіскацією отримав харків'янин за поширення фейків в "Однокласниках".
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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