Тюремний вирок з конфіскацією отримав харків'янин за поширення фейків в "Однокласниках"

За матеріалами СБУ винесено вирок п'ятирічного позбавлення волі чоловіку, який активно поширював фейкову інформацію, натхненну російською пропагандою, щодо війни в Україні.
У березні минулого року цей "агітатор" активно розповсюджував в мережі Інтернет вигадки російських пропагандистів, в яких стверджувалося, що українська влада "вбиває власний народ вже вісім років" та "вчиняє теракти проти мирних жителів". Для цього він використовував заборонену в Україні платформу "Однокласники".
Оперативники спецслужби встановили автора цих протиправних публікацій та затримали його у серпні цього року.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд призначив чоловікові покарання у вигляді п'ятирічного позбавлення волі з конфіскацією майна за статтею 436-2 Кримінального кодексу України, яка стосується виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України та глорифікації її учасників.
На даний момент розглядається можливість апеляційного оскарження. Виявлення та фіксація протиправних дій проводилися спільно співробітниками СБУ Харківської області та слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом органів прокуратури.
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