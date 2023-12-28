28.12.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

Можливість отримати психологічну допомогу у сімейного лікаря збережеться і в 2024 році – МОЗ

1 листопада 2022 року НСЗУ запровадила новий пакет «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». Це було зумовлено тим, що все більше українців в умовах повномасштабної війни потребували психологічної допомоги, передає РЕДПОСТ .

За цим пакетом пацієнт (дорослий або дитина) може безоплатно отримати ранню діагностику та базову психологічну допомогу. Зокрема, в межах згаданого пакета сімейний лікар, педіатр чи терапевт може:

провести оцінку психічного стану пацієнта,

надати медичну та психологічну допомогу пацієнтам із розладами психіки,

здійснювати фармакологічні й психосоціальні втручання, у т. ч. надавати короткострокову психологічну допомогу тощо.

Діятиме цей пакет і в наступному році: за результатами поданих заявок 798 медзакладів вже очікують проєкт договору від НСЗУ на надання послуг у межах пакету в 2024 році. Найбільше – з Дніпропетровської і Харківської областей (по 77 медзакладів), з Львівської області (52 медзаклади), Одеської області (45 медзакладів) та Київської області (44 медзаклади).

Слід зазначити, що однією з умов контрактування на наступний рік за пакетом є збільшена кількість працівників медзакладу, які пройшли спеціальне навчання з ведення психічних розладів (зокрема, отримали сертифікат про проходження курсів «Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги з використанням керівництва mhGAP»).

Так, щонайменше 70 % лікарів та щонайменше 35 % сестер медичних (братів медичних), які працюють за основним місцем роботи в цьому медзакладі, повинні пройти навчання й мати відповідний сертифікат.

Перевірити, чи є ваш медзаклад серед тих, що надають першу психологічну допомогу, можна на інтерактивній мапі або запитавши про це в операторів гарячої лінії НСЗУ за номером 16-77.

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