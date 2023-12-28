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28.12.2023  15:45   Віталій Хінєвіч

Можливість отримати психологічну допомогу у сімейного лікаря збережеться і в 2024 році – МОЗ

1 листопада 2022 року НСЗУ запровадила новий пакет «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». Це було зумовлено тим, що все більше українців в умовах повномасштабної війни потребували психологічної допомоги, передає РЕДПОСТ .

 
За цим пакетом пацієнт (дорослий або дитина) може безоплатно отримати ранню діагностику та базову психологічну допомогу. Зокрема, в межах згаданого пакета сімейний лікар, педіатр чи терапевт може:
  • провести оцінку психічного стану пацієнта, 
  • надати медичну та психологічну допомогу пацієнтам із розладами психіки, 
  • здійснювати фармакологічні й психосоціальні втручання, у т. ч. надавати короткострокову психологічну допомогу тощо. 
 
Діятиме цей пакет і в наступному році: за результатами поданих заявок 798 медзакладів вже очікують проєкт договору від НСЗУ на надання послуг у межах пакету в 2024 році. Найбільше – з Дніпропетровської і Харківської областей (по 77 медзакладів), з Львівської області (52 медзаклади), Одеської області (45 медзакладів) та Київської області (44 медзаклади).
 
Слід зазначити, що однією з умов контрактування на наступний рік за пакетом є збільшена кількість працівників медзакладу, які пройшли спеціальне навчання з ведення психічних розладів (зокрема, отримали сертифікат про проходження курсів «Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги з використанням керівництва mhGAP»).
 
Так, щонайменше 70 % лікарів та щонайменше 35 % сестер медичних (братів медичних), які працюють за основним місцем роботи в цьому медзакладі, повинні пройти навчання й мати відповідний сертифікат.
 
Перевірити, чи є ваш медзаклад серед тих, що надають першу психологічну допомогу, можна на інтерактивній мапі або запитавши про це в операторів гарячої лінії НСЗУ за номером 16-77.
 
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Источник:   МОЗ України
 Тэги:  медицина
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