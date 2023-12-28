28.12.2023 15:36 Дмитро Колонєй
У харківській прокуратурі показали фотографії наслідків удару ворога по пункту харчування
Близько 10 російські військові обстріляли Харківщину.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 28 грудня 2023 року близько 10 загарбники обстріляли м. Вовчанськ.
Ворог вдарив по центру міста. У цей час місцеві мешканці перебували біля пункту видачі харчування.
66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні.
63-річна жителька міста отримала поранення.
Пошкоджено магазини, будинки. Також внаслідок обстрілу загорівся легковий автомобіль.
За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з РСЗВ «Град».
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
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