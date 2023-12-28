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28.12.2023  15:36   Дмитро Колонєй

У харківській прокуратурі показали фотографії наслідків удару ворога по пункту харчування

Близько 10 російські військові обстріляли Харківщину.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 28 грудня 2023 року близько 10 загарбники обстріляли м. Вовчанськ. 
 
 
Ворог вдарив по центру міста.  У цей час місцеві мешканці перебували біля пункту видачі харчування. 
 
 
66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні.  
 
63-річна жителька міста отримала поранення. 
 
Пошкоджено магазини, будинки. Також внаслідок обстрілу загорівся легковий автомобіль. 
 
 
За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з РСЗВ «Град». 
 
 
 
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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