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28.12.2023  15:20   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 28 грудня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальна 1051 вакансія.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • 1. Терапевт мови і мовлення – 23 000 грн 
  • 2. Водій автотранспортних засобів – 18 700 грн
  • 3. Бухгалтер – 18 000 грн
  • 4. Логіст – 17 900 грн
  • 5. Сестра медична (брат медичний) – 17 800 грн
  • 6. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування – 17 300 грн
  • 7. Столяр – 13 900 грн
  • 8. Вчитель-реабілітолог – 12 500 грн 
  • 9. Тракторист – 11 800 грн
  • 10. Пекар-майстер – 10 000 грн
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
Із питань зайнятості та безробіття треба звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68. 
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
 
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Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, робота
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