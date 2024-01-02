02.01.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 січня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі очікується сильний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

2 січня очікується хмарна погода. Хмарна погода. Вночі дощ. Вдень невеликий дощ з переходом у мокрий сніг. Слабкий туман.



Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с.



Температура повітря: вночі 1 - 3° тепла, вдень 5 - 7° тепла.

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