Прогноз погоди у Харкові на 2 січня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі очікується сильний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
2 січня очікується хмарна погода. Хмарна погода. Вночі дощ. Вдень невеликий дощ з переходом у мокрий сніг. Слабкий туман.
Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 1 - 3° тепла, вдень 5 - 7° тепла.
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У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі очікується сильний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
2 січня 2011 року вперше було відзначено неофіційний День інтроверта, який став із самого початку всесвітнім.
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