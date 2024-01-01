01.01.2024 19:10 Дмитро Колонєй

Рятувальники під ворожими обстрілами загасили дві пожежі на Харківщині

Пожежники Харків боролися з вогнем, який виник через удар ворога.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, з самого ранку 1 січня 2024 року російські війська завдають обстрілів приватний сектор міста Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Сталися значні пошкодження житлових будинків, гаражів, господарчих споруд та автомобілів.

За різними адресами сталося дві пожежі на території приватних маєтків. Загальна площа пожеж склала близько 250 кв.м. Горіли житловий будинок, автомобіль та надвірні забудови.

Під постійними ворожими обстрілами на місці події працювало 2 відділення 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини, 1 відділення 66-го пожежно-рятувального посту та вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.