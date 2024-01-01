01.01.2024 18:35 Дмитро Колонєй
Харківські ветерани та особи з інвалідністю зможуть отримати стипендіїЗа що саме
Розповідаємо харківським мешканцям про ініційовану Мінреінтеграції програму.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, Мінреінтеграції вирішило підтримати митців, зокрема осіб з інвалідністю та ветеранів, надання їм можливості для здійснення культурно-мистецької діяльності. За нею ветерани та особи з інвалідністю зможуть отримати стипендії на відновлення культурно-мистецької діяльності.
До участі запрошують фізичних осіб, які досягли 18 років і здійснюють свою діяльність на території України (за виключенням тимчасово окупованих територій).
У межах ініціативи планується надати гранти у розмірі від 50 до 200 тисяч гривень. Їх можна використати на культурно-мистецький продукт: виставку чи експозицію, відео- чи радіоконтент, стінопис чи графіті, віртуальний музей тощо. Повний перелік можна переглянути тут
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Що потрібно зробити для участі
Зареєструватися на сайті Українського культурного фонду
. Потім обрати програму «Стипендія на відновлення культурно-мистецької діяльності», заповнити анкету та підписати її електронним цифровим підписом.
Подавати заявки можна до 15 січня 2024 року. Додаткова покрокова інструкція щодо подачі заявки наведена за посиланням.
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