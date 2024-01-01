01.01.2024 18:06 Дмитро Колонєй

Комунальники усувають аварі у Харкові, яку спричинив ракетний удар ворога

Про хід відновлювальних робіт розповіли у КП «Харківводоканал».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківводоканал» фахівці підпиємства усувають аварію на мережах водовідведення в Холодногірському районі, що сталася внаслідок ракетного удару.

За словами начальника районної експлуатаційної дільниці Олександра Зуєва, аби не створювати незручності харків'янам, фахівці оперативно налагодили тимчасове перекачування стоків.

«На час ремонту послуги водопостачання та водовідведення не припиняються. Через ґрунтові води ремонтні роботи проходять у непростих умовах. Утім, бригади вже замінили 6 м трубопроводу та відновили оглядовий колодязь. Роботи проводяться в посиленому режимі», - повідомив Олександр Зуєв.

Ще одна аварія на мережах водовідведення сталася в Шевченківському районі. Там у результаті ворожої атаки з ладу був виведений оглядовий колодязь. Комунальники оперативно відреагували на аварійну ситуацію, ліквідувавши її без відключення мешканців від послуг.