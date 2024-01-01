    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники усувають аварі у Харкові, яку спричинив ракетний удар ворога
01.01.2024  18:06   Дмитро Колонєй

Комунальники усувають аварі у Харкові, яку спричинив ракетний удар ворога

Про хід відновлювальних робіт розповіли у КП «Харківводоканал».

Усувають аварію, яку спричинив ракетний удар ворога комунальники. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківводоканал» фахівці підпиємства усувають аварію на мережах водовідведення в Холодногірському районі, що сталася внаслідок ракетного удару.
 
За словами начальника районної експлуатаційної дільниці Олександра Зуєва, аби не створювати незручності харків'янам, фахівці оперативно налагодили тимчасове перекачування стоків.
 
Усувають аварію, яку спричинив ракетний удар ворога комунальники. Новини Харкова
 
«На час ремонту послуги водопостачання та водовідведення не припиняються. Через ґрунтові води ремонтні роботи проходять у непростих умовах. Утім, бригади вже замінили 6 м трубопроводу та відновили оглядовий колодязь. Роботи проводяться в посиленому режимі», - повідомив Олександр Зуєв.
 
Усувають аварію, яку спричинив ракетний удар ворога комунальники. Новини Харкова
 
Ще одна аварія на мережах водовідведення сталася в Шевченківському районі. Там у результаті ворожої атаки з ладу був виведений оглядовий колодязь. Комунальники оперативно відреагували на аварійну ситуацію, ліквідувавши її без відключення мешканців від послуг.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  аварія, ремонт, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.12 Надзвичайні події Смертельна аварія: водій збив чоловіка на найдовшому проспекті Харкова 21.12 Надзвичайні події Збив дівчинку: на Харківщині судитимуть поліцейського 21.12 Надзвичайні події ДТП: кросовер перекинувся після зустрічі із бетонним стовбом під Харковом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 