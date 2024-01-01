01.01.2024 17:19 Дмитро Колонєй

На Харківщині засудили чоловіка, який служив окупантам, а потім втік

Мешканець Харківщини став опером при загарбниках.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 34-річний мешканець м. Ізюм під час окупації населеного пункту влітку 2022 року перейшов на бік ворога:

обійняв посаду «оперуповноваженого карного розшуку» у так званій «народній міліції».

займався оперативно-розшуковою діяльністю,

проводив допити та затримання осіб.

Після деокупації Ізюмщини колаборант втік на непідконтрольні території, де переховується від українського правосуддя.

29 грудня 2023 року суддя Київського районного суду м. Харкова виніс обвинувальний вирок стосовно чоловіка. Призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 12 років та з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю. Початок строку відбування покарання буде визначено з дня фактичного затримання колаборанта.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування — СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління ДВБ НПУ.