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02.01.2024  08:00   Рита Парфенова

ЗСУ відбили 7 атак ворога на Харківщині

На Куп'янському напрямку війська Російської Федерації продовжують неудачні спроби нападу на позиції Сил оборони.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
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Минулої доби ворог вдарив авіацією по селам Петропавлівка, Кучерівка, Чернещина Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 1 січня 2024 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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